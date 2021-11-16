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Игроки массово жалуются на систему прогресса в мультиплеере Halo Infinite

Игроки массово жалуются на систему прогресса в мультиплеере Halo Infinite


Мультиплеер Halo Infinite уже доступен игрокам. Пока студия 343 Industries отмечает, что игра работает в рамках бета-версии, что позволяет ей активно вносить изменения в игру и чаще проводить серверные работы. Полноценный релиз Halo Infinite состоится 8 декабря, и в релизную версию будет перенесен весь прогресс, достигнутый в рамках бета-версии Halo Infinite.

Именно система прогресса стала главной жалобой со стороны игроков на Halo Infinite. Напомним, что в игре уже идет первый сезон, который продлится до мая 2022 года. В рамках первого сезона игроки могут заработать множество наград, но сделать это оказалось не так просто, как может показаться не первый взгляд.

Известный игровой журналист Том Уоррен в Twitter написал, что он играет в Halo Infinite уже 6 часов — игра увлекательная, но ему не нравится прогресс по боевому пропуску. Тут же его поддержал известный игровой инсайдер Klobrille, отмечая, что «некоторые системы, связанные с игрой, требуют дополнительной работы, особенно в отношении развития».

Множество других игроков тоже отмечают в Twitter, что система прогресса в Halo Infinite далеко от оптимальной. Некоторые игроки не могут получить даже 1 уровень за 2 часа игры, жалуясь, что прогрессирование в игре сильно завязано на умении игрока.


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По материалам: newxboxone

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