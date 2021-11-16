Игроки массово жалуются на систему прогресса в мультиплеере Halo Infinite





Мультиплеер Halo Infinite уже доступен игрокам. Пока студия 343 Industries отмечает, что игра работает в рамках бета-версии, что позволяет ей активно вносить изменения в игру и чаще проводить серверные работы. Полноценный релиз Halo Infinite состоится 8 декабря, и в релизную версию будет перенесен весь прогресс, достигнутый в рамках бета-версии Halo Infinite.

Именно система прогресса стала главной жалобой со стороны игроков на Halo Infinite. Напомним, что в игре уже идет первый сезон, который продлится до мая 2022 года. В рамках первого сезона игроки могут заработать множество наград, но сделать это оказалось не так просто, как может показаться не первый взгляд.

Известный игровой журналист Том Уоррен в Twitter написал, что он играет в Halo Infinite уже 6 часов — игра увлекательная, но ему не нравится прогресс по боевому пропуску. Тут же его поддержал известный игровой инсайдер Klobrille, отмечая, что «некоторые системы, связанные с игрой, требуют дополнительной работы, особенно в отношении развития».

I fully agree, Tom! The gameplay itself is probably the best it has ever been and it's great to have that as a core foundation, but some systems around the game need more work, especially in regards to progression. It's a platform though, these things will change a lot over time. — Klobrille (@klobrille) November 16, 2021

Множество других игроков тоже отмечают в Twitter, что система прогресса в Halo Infinite далеко от оптимальной. Некоторые игроки не могут получить даже 1 уровень за 2 часа игры, жалуясь, что прогрессирование в игре сильно завязано на умении игрока.

Just got a good game, but it doesnt matter in the end, no progression at all. Horrible system. pic.twitter.com/44JEiHwxnw — Marcos Galvão (@markgalvao) November 16, 2021



