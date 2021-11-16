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Иосиф Пригожин рассказал о покушении на Авраама Руссо

Иосиф Пригожин рассказал о покушении на Авраама Руссо
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, сколько денег пропало из сейфа. Ведущая шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Лера Кудрявцева была немало удивлена, когда услышала откровения Руссо. Авраам сейчас участвует в новом популярном шоу и, как думают многие знаменитости, решил хайпануть и вспомнить давние конфликты, которые уже исчерпаны. Например, Иосиф Пригожин услышал много нового о себе. А ведь еще недавно певец приезжал к нему и просил прощения за то, что оболгал его. «Чтобы кого-то заказывать или доставлять другие «неприятности», должен быть мотив. Какой у меня может быть мотив? Я работал с Руссо в качестве приглашенного менеджера. Это Тельман Исмаилов пригласил меня и оплачивал мои продюсерские услуги», — вспоминает легенда шоу-бизнеса.
Авраам Руссо По словам Пригожина, тогда Исмаилов предложил все решить «по понятиям»: все заработки сложить в сейф, а затем поделить. Иосиф решил на берегу договориться о 15% со сборов, но Тельман сам захотел дать ему 20%! «В итоге от сейфа, где лежали общие деньги, было два ключа: один у Тельмана, другой — у Руссо. Тельман как-то открыл сейф и обнаружил, что денег нет, а Авраам Руссо внезапно уехал на Кипр. В сейфе было 500 тысяч долларов! Пусть Руссо докажет, что не брал эти деньги. Да, Тельман унижал Авраама, и я даже подрался с ним из-за Руссо. А потом Авраам и у моего друга взял миллион долларов, чтобы закрыть долги. Попросил прощения и тут же деньги «на раскрутку». В глаза одно говорит, за глаза другое. Ну, просто подлец!» — негодует Пригожин «Аргументам и фактам». Интересно, что уже два раза Руссо приезжал мириться к Иосифу со словами «кто старое помянет, тому глаз вон». Но даже после застолья и примирения Авраам «кидает» друзей и тех, кто когда-то сделал его знаменитым. «С нами это уже «третья серия». Это что вообще такое? Ему не хватает денег, внимания? Когда с деньгами плохо, он достает старую волынку? Как после этого он будет смотреть нам в глаза?! Это единственный человек, которому я больше ни разу в жизни не подам руки», — заявил известный продюсер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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