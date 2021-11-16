Иосиф Пригожин рассказал о покушении на Авраама Руссо
Сегодня, 16:13
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, сколько денег пропало из сейфа. Ведущая шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Лера Кудрявцева была немало удивлена, когда услышала откровения Руссо. Авраам сейчас участвует в новом популярном шоу и, как думают многие знаменитости, решил хайпануть и вспомнить давние конфликты, которые уже исчерпаны. Например, Иосиф Пригожин услышал много нового о себе. А ведь еще недавно певец приезжал к нему и просил прощения за то, что оболгал его. «Чтобы кого-то заказывать или доставлять другие «неприятности», должен быть мотив. Какой у меня может быть мотив? Я работал с Руссо в качестве приглашенного менеджера. Это Тельман Исмаилов пригласил меня и оплачивал мои продюсерские услуги», — вспоминает легенда шоу-бизнеса.
Авраам Руссо По словам Пригожина, тогда Исмаилов предложил все решить «по понятиям»: все заработки сложить в сейф, а затем поделить. Иосиф решил на берегу договориться о 15% со сборов, но Тельман сам захотел дать ему 20%! «В итоге от сейфа, где лежали общие деньги, было два ключа: один у Тельмана, другой — у Руссо. Тельман как-то открыл сейф и обнаружил, что денег нет, а Авраам Руссо внезапно уехал на Кипр. В сейфе было 500 тысяч долларов! Пусть Руссо докажет, что не брал эти деньги. Да, Тельман унижал Авраама, и я даже подрался с ним из-за Руссо. А потом Авраам и у моего друга взял миллион долларов, чтобы закрыть долги. Попросил прощения и тут же деньги «на раскрутку». В глаза одно говорит, за глаза другое. Ну, просто подлец!» — негодует Пригожин «Аргументам и фактам». Интересно, что уже два раза Руссо приезжал мириться к Иосифу со словами «кто старое помянет, тому глаз вон». Но даже после застолья и примирения Авраам «кидает» друзей и тех, кто когда-то сделал его знаменитым. «С нами это уже «третья серия». Это что вообще такое? Ему не хватает денег, внимания? Когда с деньгами плохо, он достает старую волынку? Как после этого он будет смотреть нам в глаза?! Это единственный человек, которому я больше ни разу в жизни не подам руки», — заявил известный продюсер.
По материалам: z-aya