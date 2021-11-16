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Иркутские школьники встретились на онлайн-конференции с японскими школьниками из Канадзавы

Иркутские школьники встретились на онлайн-конференции с японскими школьниками из Канадзавы

Состоялась онлайн-конференция с участием российских и японских школьников из городов Иркутска и Канадзавы. Мероприятие прошло в рамках международного сотрудничества Иркутской области с префектурой Исикава (Япония). Об этом сообщило Министерство образования области.

Ребята рассказали о своих регионах, представили их культуру, традиции и достопримечательности. Для этого школьники показали подготовленные к мероприятию видеоролики, а также провели квиз-игру.

Благодаря этой конференции ребята впервые смогли пообщаться после перерыва, связанного с пандемией. В 2020 году в рамках сотрудничества регионов должен был состояться международный детский форум, но он был отменен из-за эпидемиологической обстановки. 

Проведение очередного Международного детского форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона запланировано на лето 2022 года. По словам организаторов, это мероприятие впервые может пройти в онлайн-формате.

«Многолетние дружеские связи между Иркутской областью и провинцией Исикава возникли уже давно. С 1998 года мы регулярно обмениваемся делегациями школьников. В 2004 году японские школьники впервые приняли участие в Международном детском форуме наряду с представителями из Республики Монголия», –  рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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