Исследование: DeFi-токены управления редко используются по назначению

Экономист Алекс Крюгер пришел к выводу, что начисляемые в рамках программ майнинга ликвидности токены зачастую используются неэффективно — большинство DeFi-инвесторов стремится поскорее от них избавиться.

Fascinating research. In Q3 Compound has paid $76m in as liquidity incentives and only $100k in grants.



Of top 100 accounts, only 7 have held the tokens and only one has ever voted on a proposal.



1/ https://t.co/HahWlxOK4N — banteg (@bantg) November 15, 2021

Исследователь проанализировал ончейн-данные по 100 крупнейшим держателям нативного токена управления COMP проекта Compound. По его наблюдениям, на эти адреса поступило 809 тысяч монет проекта общей стоимостью более $270 млн (69% от рыночного предложения токена).

«Однако очень немногие из них являются ходлерами COMP. Лишь 19% сохранили более 1% монет COMP; только 7% оставили более 50% от полученного. Сохраняют ли обладатели майнинговых вознаграждений экономический интерес к протоколу Compound? Нет», — подчеркнул Крюгер.

Крюгер убежден, что еще меньше держателей нативных токенов участвуют в голосованиях по вопросам управления протоколом:

«Логично предположить, что если так мало адресов являются ходлерами, то голосует еще меньшее число людей».

Автор предложил концепцию «governance-майнинга», предполагающую вознаграждение тех, кто вкладывает время и усилия в развитие протокола.

The author sees solution in "governance mining", basically rewarding people who put time and effort into evolving the protocol.



That's similar to how things work at @iearnfinance. You can still farm YFI, but only by putting in meaningful work, not with liquidity.



2/ — banteg (@bantg) November 15, 2021

Смягчить проблему также может внедрение вестинга.

2. Create a vesting schedule for accrued tokens.



To better align incentives, there could be a vesting schedule for when the underlying COMP tokens become redeemable.



The rewards with vesting could themselves be tokens and retain (non-transferrable) governance rights. — DeFiCorgi.eth (@alex_kroeger) November 15, 2021

По его мнению, программа майнинга ликвидности от Compound не оправдала себя — пользователи так и не стали «управляющими протоколом».

«Независимо от того, какими, на ваш взгляд, должны быть цели майнинга ликвидности, масштабы этих программ следует тщательно оценивать, взвешивая затраты и выгоды», — подытожил Крюгер.

Ранее ForkLog сообщал о многомиллионных потерях Compound из-за ошибки обновления протокола.