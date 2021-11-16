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Исследование: DeFi-токены управления редко используются по назначению

Исследование: DeFi-токены управления редко используются по назначению


Экономист Алекс Крюгер пришел к выводу, что начисляемые в рамках программ майнинга ликвидности токены зачастую используются неэффективно — большинство DeFi-инвесторов стремится поскорее от них избавиться.



Исследователь проанализировал ончейн-данные по 100 крупнейшим держателям нативного токена управления COMP проекта Compound. По его наблюдениям, на эти адреса поступило 809 тысяч монет проекта общей стоимостью более $270 млн (69% от рыночного предложения токена).


«Однако очень немногие из них являются ходлерами COMP. Лишь 19% сохранили более 1% монет COMP; только 7% оставили более 50% от полученного. Сохраняют ли обладатели майнинговых вознаграждений экономический интерес к протоколу Compound? Нет», — подчеркнул Крюгер.


Крюгер убежден, что еще меньше держателей нативных токенов участвуют в голосованиях по вопросам управления протоколом:


«Логично предположить, что если так мало адресов являются ходлерами, то голосует еще меньшее число людей».


Автор предложил концепцию «governance-майнинга», предполагающую вознаграждение тех, кто вкладывает время и усилия в развитие протокола.



Смягчить проблему также может внедрение вестинга.



По его мнению, программа майнинга ликвидности от Compound не оправдала себя — пользователи так и не стали «управляющими протоколом».


«Независимо от того, какими, на ваш взгляд, должны быть цели майнинга ликвидности, масштабы этих программ следует тщательно оценивать, взвешивая затраты и выгоды», — подытожил Крюгер.


Ранее ForkLog сообщал о многомиллионных потерях Compound из-за ошибки обновления протокола.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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