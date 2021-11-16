Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Японские туристы научились управлять кораблем "Союз"

Японские туристы научились управлять кораблем "Союз"

Японские космические туристы освоили управление космическим кораблем "Союз" — об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. В ведомстве уточнили, что иностранцы сдали соответствующий экзамен.

Участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано получили "отлично". Такая же оценка и у космонавта Александра Мисуркина. Экзамен проводился на тренажере, который воспроизводит органы управления транспортника и имитирует его поведение.

"Действия космонавта Александра Скворцова и участника космического полета Щун Огисы, выполнивших тренировку на российском сегменте МКС, также были оценены на 5.0", — добавили в ЦПК.

Завтра в Центре пройдет заседание межведомственной комиссии, которая подведет итоги подготовки экипажей и примет решение об их отправке в космос. Старт должен состояться уже 8 декабря.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Начались торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck
Начались торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck
Arcane Research: L2-решения для Ethereum сокращают транзакционные затраты на 90-99%
Arcane Research: L2-решения для Ethereum сокращают транзакционные
В РФ предложили приравнять криптовалюты к имуществу
В РФ предложили приравнять криптовалюты к имуществу
Генпрокуратура РФ заявила о важной роли цифрового рубля в госзакупках
Генпрокуратура РФ заявила о важной роли цифрового рубля в госзакупках
StarkWare привлек $50 млн при оценке в $2 млрд
StarkWare привлек $50 млн при оценке в $2 млрд
Cash App добавит поддержку обновления Taproot для биткоин-адресов
Cash App добавит поддержку обновления Taproot для биткоин-адресов
Японские туристы научились управлять кораблем "Союз"
Японские туристы научились управлять кораблем "Союз"
Иркутские школьники встретились на онлайн-конференции с японскими школьниками из Канадзавы
Иркутские школьники встретились на онлайн-конференции с японскими
Минпросвещения России проведёт VIII Всероссийское совещание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Минпросвещения России проведёт VIII Всероссийское совещание комиссий
В Томской области стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Томской области стартовал региональный чемпионат «Молодые
В Курганской области стартовал Международный дистанционный слет педагогических клубов
В Курганской области стартовал Международный дистанционный слет
Межрегиональный конкурс «Преподаватель года» стартовал в Кузбассе
Межрегиональный конкурс «Преподаватель года» стартовал в Кузбассе

Топ на сегодня

Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер". Среди гостей — Дапкунайте, Познер, Чилингарова
Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список
Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение имени, стихи, открытки и картинки
Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение
"Молодежка ОНФ" продолжает помогать пожилым и медикам в рамках акции #МыВместе
"Молодежка ОНФ" продолжает помогать пожилым и медикам в

Еще по теме

«Союз» доставил на МКС первого космонавта из ОАЭ
Роскосмос показал фото перехода космонавтов с корабля на борт МКС
Экипаж «Союза» вернется в Звездный городок — NASA
Астронавт НАСА проголосует на выборах президента США на МКС