Японские туристы научились управлять кораблем "Союз"

Вадим Карасев

Японские космические туристы освоили управление космическим кораблем "Союз" — об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. В ведомстве уточнили, что иностранцы сдали соответствующий экзамен.

Участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано получили "отлично". Такая же оценка и у космонавта Александра Мисуркина. Экзамен проводился на тренажере, который воспроизводит органы управления транспортника и имитирует его поведение.

"Действия космонавта Александра Скворцова и участника космического полета Щун Огисы, выполнивших тренировку на российском сегменте МКС, также были оценены на 5.0", — добавили в ЦПК.

Завтра в Центре пройдет заседание межведомственной комиссии, которая подведет итоги подготовки экипажей и примет решение об их отправке в космос. Старт должен состояться уже 8 декабря.