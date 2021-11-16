Язык цветов: какие цветы лучше дарить на свадьбу

Вадим Карасев

Свадьба в первую очередь ассоциируется с белым цветом и цветами. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, какие цветы лучше дарить на свадьбу, чтобы у мужчины с женщиной было светлое и приятное совместное будущее.

Существует великое множество свадебных примет и суеверий, о которых должны помнить все молодожены и их гости на празднестве. Что касается гостей, то им стоит также ознакомиться с тем, какие цветы нужно использовать для создания подарочного букета.

Выбор типа цветов

Роза. Розы олицетворяют собой любовь, страсть. Про них можно вспомнить в самую первую очередь. Это самодостаточный цветок, который можно дарить без особых украшений. Что касается количества, то чем больше роз, тем лучше. Согласно примете, роз дарят столько, сколько желают молодоженам прожить вместе.

Пион. Пионов не должно быть много. Это очень женственный цветок, в котором больше женской энергии, чем в розе и любом другом цветке. Букет стоит украсить и вручить именно женщине, причем, желательно сделать это так, чтобы мужчина не видел этого. Согласно приметам, это сделает жену более привлекательной для мужчины в течение длительного времени.

Астра. Астры дарят на защиту семьи. Они по энергетике отлично сочетаются с розами, но при желании можно добавить их и в букет с пионами. Астры лучше не дарить сами по себе. Они обязательно должны быть второстепенным цветком в композиции.

Ландыш. Это один из самых женственных и нежных цветков. Его можно использовать как в качестве основного цветка в букете, так и в качестве его украшения. Ландыши — это цветы, которыми можно выразить уважение паре и искреннее пожелание, чтобы у влюбленных в отношениях все было легко и просто.

Какого цвета должны быть цветы

Можно сделать разноцветный букет из всех цветов радуги. Это рабочая стратегия и довольно актуальная, но важно помнить, что значит каждый из оттенков.

Красные цветы стоит дарить людям, которые до свадьбы долгое время были вместе. Они разожгут в молодоженах страсть на долгие годы вперед.

Белые цветы — это основа любого свадебного букета. Белый — цвет легкости, взаимопонимания, добра и общения.

Синие или голубые цветы символизируют духовное начало, внутреннюю связь людей. Такие букеты тоже весьма актуальны для свадебного торжества.

Оранжевые и желтые цветы — отличный подарок для молодоженов, которые тяжело трудятся и тратят очень много сил и времени на работу, дела, бизнес. Такой букет подарит им много энергии в будущем.