Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Язык цветов: какие цветы лучше дарить на свадьбу

Язык цветов: какие цветы лучше дарить на свадьбу

Свадьба в первую очередь ассоциируется с белым цветом и цветами. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, какие цветы лучше дарить на свадьбу, чтобы у мужчины с женщиной было светлое и приятное совместное будущее.


Существует великое множество свадебных примет и суеверий, о которых должны помнить все молодожены и их гости на празднестве. Что касается гостей, то им стоит также ознакомиться с тем, какие цветы нужно использовать для создания подарочного букета.

Выбор типа цветов

Роза. Розы олицетворяют собой любовь, страсть. Про них можно вспомнить в самую первую очередь. Это самодостаточный цветок, который можно дарить без особых украшений. Что касается количества, то чем больше роз, тем лучше. Согласно примете, роз дарят столько, сколько желают молодоженам прожить вместе.

Пион. Пионов не должно быть много. Это очень женственный цветок, в котором больше женской энергии, чем в розе и любом другом цветке. Букет стоит украсить и вручить именно женщине, причем, желательно сделать это так, чтобы мужчина не видел этого. Согласно приметам, это сделает жену более привлекательной для мужчины в течение длительного времени.

Астра. Астры дарят на защиту семьи. Они по энергетике отлично сочетаются с розами, но при желании можно добавить их и в букет с пионами. Астры лучше не дарить сами по себе. Они обязательно должны быть второстепенным цветком в композиции.


Ландыш. Это один из самых женственных и нежных цветков. Его можно использовать как в качестве основного цветка в букете, так и в качестве его украшения. Ландыши — это цветы, которыми можно выразить уважение паре и искреннее пожелание, чтобы у влюбленных в отношениях все было легко и просто.

Какого цвета должны быть цветы

Можно сделать разноцветный букет из всех цветов радуги. Это рабочая стратегия и довольно актуальная, но важно помнить, что значит каждый из оттенков.

Красные цветы стоит дарить людям, которые до свадьбы долгое время были вместе. Они разожгут в молодоженах страсть на долгие годы вперед.

Белые цветы — это основа любого свадебного букета. Белый — цвет легкости, взаимопонимания, добра и общения.

Синие или голубые цветы символизируют духовное начало, внутреннюю связь людей. Такие букеты тоже весьма актуальны для свадебного торжества.


Оранжевые и желтые цветы — отличный подарок для молодоженов, которые тяжело трудятся и тратят очень много сил и времени на работу, дела, бизнес. Такой букет подарит им много энергии в будущем.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Балетки, корсет, цилиндр: Гарри Стайлс снялся в ярких образах для новой фотосессии Dazed
Балетки, корсет, цилиндр: Гарри Стайлс снялся в ярких образах для
582 человека заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
582 человека заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
Сотрудники Интерпола помогли 69-летней иркутянке разыскать за границей дочь, пропавшую 30 лет назад
Сотрудники Интерпола помогли 69-летней иркутянке разыскать за
Таможенники пресекли контрабанду мускуса кабарги на 9 миллионов рублей из Иркутска в Корею
Таможенники пресекли контрабанду мускуса кабарги на 9 миллионов
Сбер соберет предпринимателей Иркутской области на SBERTALKS ONLINE
Сбер соберет предпринимателей Иркутской области на SBERTALKS ONLINE
Новогоднее оформление Иркутска совместит в себе дореволюционный и современный город
Новогоднее оформление Иркутска совместит в себе дореволюционный и
В больницы и поликлиники Иркутска требуются волонтеры
В больницы и поликлиники Иркутска требуются волонтеры
Мужчина купил в магазине бананы и его чуть не парализовало, а во всем виноват «гость» в пакете
Мужчина купил в магазине бананы и его чуть не парализовало, а во всем
Язык цветов: какие цветы лучше дарить на свадьбу
Язык цветов: какие цветы лучше дарить на свадьбу
Борис Джонсон предсказал ЕС выбор между российским газом и помощью Киеву
Борис Джонсон предсказал ЕС выбор между российским газом и помощью
Skate 2 доступна по обратной совместимости на Xbox, но серверы игры скоро отключат
Skate 2 доступна по обратной совместимости на Xbox, но серверы игры
Porsche 918 Spyder можно забрать бесплатно в Forza Horizon 5
Porsche 918 Spyder можно забрать бесплатно в Forza Horizon 5

Топ на сегодня

Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице
В Китае чиновник лишился должности за сотрудничество с майнерами
В Китае чиновник лишился должности за сотрудничество с майнерами
Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября

Еще по теме

Можно ли брать чужие комнатные цветы: приметы
Назван лучший подарок россиянкам на 8 марта
Цветы на все случаи жизни
Доставка срезанных цветов от компании FlowerStudio