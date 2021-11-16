Экономист Allianz рассказал о заработке на биткоине и причинах его продажи

Главный экономист управляющего активами Allianz Мохамед Эль-Эриан смог заработать на биткоине после криптозимы 2018 года, но продал монеты "слишком рано". Об этом он сообщил в интервью CNBC.

https://twitter.com/CNBC/status/1460492605234556932

По словам экономиста, он приобрел некоторое количество биткоинов в период криптозимы 2018 года, когда цена монеты упала почти до $3000.

«Я чувствовал, что обязан купить его на этом уровне, – и купил. Это была моя точка входа», — рассказал Эль-Эриан.

Он удерживал позицию до конца 2020 года и продал монеты, когда биткоин вернулся на уровень $19 000. Несколько месяцев спустя цена цифрового золота превысила $60 000.

Экономист признался, что неправильно понял, когда стоит продавать актив, из-за «поведенческих ошибок».

Всех биткоин-инвесторов Эль-Эриан разделил на три группы:

фундаменталисты, которые пришли в индустрию надолго;

профессиональные инвесторы, стремящиеся диверсифицировать портфели;

спекулянты, занимающиеся дейтрейдингом.

Он заявил, что готов купить первую криптовалюту снова, но только когда часть спекулянтов покинет рынок. По его мнению, в долгосрочной перспективе две первые группы инвесторов станут "прочной основой для рынка", поскольку их интересует технология.

Экономист считает, что цифровые валюты являются «очень разрушительной силой», но вряд ли когда-либо смогут заменить доллар.

«Я думаю, что они всегда будут существовать в экосистеме, но не станут глобальной валютой», — сказал он.

Учитывая системную важность криптовалют, экономист рекомендует представителям индустрии серьезно подойти к вопросу регулирования рынка, чтобы не повторять ошибок Big Tech.

«Криптосообщество должно серьезно относиться к опасениям по поводу незаконных платежей, мошенничества и стабильности платформ», — добавил он.

Напомним, в апреле Мохамед Эль-Эриан заявил, что гипотетический обвал биткоина не должен негативно отразиться на финансовых рынках, однако это станет вызовом для парадигмы, в рамках которой инвесторы ориентируются только на ликвидность.