Энтони Скарамуччи: биткоин будет торговаться по $500 000

Биткоин "легко" достигнет цены в $500 000. Такой прогноз дал основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи в эфире CNBC, сославшись на ограниченную эмиссию первой криптовалюты и потенциальное число богатых инвесторов в нее.

https://twitter.com/SquawkCNBC/status/1459161905705140227

По данным JPMorgan, существует не менее 49 млн долларовых миллионеров, однако предложение цифрового золота ограничено 21 млн монет, отметил он.

"У вас недостаточно биткоинов, чтобы у каждого миллионера в нашем обществе была хотя бы одна монета", — подчеркнул Скарамуччи.

По его мнению, к указанной отметке цена первой криптовалюты выйдет к концу 2024 года или середине 2025 года, если сбудется прогноз Кэти Вуд. Ранее учредитель Ark Invest предсказала, что к этому времени количество биткоин-кошельков достигнет миллиарда.

Скарамуччи назвал цифровое золото страховкой от инфляции и заявил, что нынешний уровень котировок — все еще ранняя возможность войти в актив.

"Что касается меня, я изо всех сил пытаюсь объяснить людям, почему они должны владеть этим прямо сейчас", — добавил инвестор.

Напомним, в сентябре Скарамуччи заявил о возможности биткоина стать глобальной резервной валютой.

Он также отметил, что в ведущий цифровой актив пока инвестировал лишь каждый десятый институционал.