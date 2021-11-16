Юлия Пересильд заявила, что будет мстить хейтерам

Актриса Юлия Пересильд призналась, что уже составила свой список. После путешествия в космос артистка получила не только мировую славу, но и много негатива в свой адрес. Недоброжелатели посчитали полет Юлии Пересильд пустой тратой больших денег, более того, стали сочинять множество неприятных слухов про нее. Звездная блондинка ответила на хейт. Пересильд ужаснулась грязным сплетням вокруг своей персоны и в шутку пообещала отомстить недоброжелателям. «Читала про себя в Интернете. Ржала, плакала, получала подбадривающие звонки и эсэмэски от друзей… Психанула, встала ночью, открыла Интернет и начала составлять список, кому отомстить (ждем завтра: «Пересильд будет мстить» или «Черный список Пересильд уже готов»). Переврали мои слова, обвинили меня в том, чего нет», — поделилась 37-летняя Юлия в личном блоге.Юлия Пересильд Несмотря ни на что, Пересильд старается не впадать в уныние и не терять оптимизма. «Бабуль! Мне 37, спасибо тебе, ты научила меня радоваться за других и не только. Мир, конечно, не так идеален, как ты говорила, но все же. А вы, господа, пытающиеся облить меня грязью, помните: зависть и злость незаметно разрушат вас изнутри. И да, еще одна прекрасная особенность нашего общества — найти крайнего, а лучше крайнюю. Взять и переложить всю ответственность на женщину. Ну что ж, я не против. Ответственности с себя не снимаю, несу дальше. Всем мира, добра и юмора», — заключила актриса.