Юные химики создают в «Орлёнке» «парфюмерную симфонию»

Программа «Познание мира будущего через науку настоящего» объединила во Всероссийском детском центре «Орлёнок» ребят из шести регионов. В течение смены они проходят обучающий курс «Химия аромата: парфюмерная симфония», который проводится при поддержке НИЦ «Курчатовский институт», информирует Минпросвещения России.

Ребята осваивают навыки работы в химической лаборатории, участвуют в экспериментах, извлекают эфирные масла из растений, проводят их физико-химический анализ, занимаются подборкой экспериментальных условий измерений.

В результате юные химики создают собственные парфюмерные композиции – уникальные ароматы, о которых расскажут в итоговых презентациях и видеопроектах.

В рамках смены проводятся различные тематические мероприятия, в том числе виртуальная экскурсия по НИЦ «Курчатовский институт» и онлайн-лекции ведущих специалистов института.

По окончании программы все участники получат сертификаты, которые смогут внести в свои портфолио научных достижений.

Смена завершится 23 ноября.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

Он состоит из десяти базовых лагерей, четыре из которых работают круглогодично, шесть – в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные программы федерального и регионального уровней.

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят.