Как получить DeLorean практически бесплатно в Forza Horizon 5





DeLorean – один из легендарных автомобилей, который есть в Forza Horizon 5. Его можно получить практически бесплатно, всего за 15 000 кредитов, используя особый прием.

Портал IGN опубликовал подробное видео, в котором можно видеть глитч по получению DeLorean в Forza Horizon 5. Все что требуется сделать игрокам – перейти в коллекцию автомобилей, далее выбрать DeLorean в разделе производителей и навести указатель мыши на пустое место, где должна находиться машина. Среди кнопок действия можно видеть, что нет возможности купить DeLorean. Но если выйти обратно в меню и потом снова зайти, такая возможность появится — достаточно будет нажать Y и завершить покупку. Ниже можно видеть подробную инструкцию в рамках ролика IGN.

Watch this video on YouTube

Игроки в комментариях к видео IGN отмечают, что глитч работает и с другими автомобилями, которые можно купить, но это должен быть первый автомобиль в слоте.

Это очевидно баг, который скоро будет исправлен. Но прямо сейчас он работает, и им можно успеть воспользоваться.