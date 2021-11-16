Конфликт между рабочими и местными жителями в поселке Залари произошел из-за девушки

В поселке Залари конфликт между местными жителями и рабочими стройплощадки произошел из-за девушки. Как сообщил источник в правоохранительных органах, вечером 12 ноября двое местных жителей решили заступиться за знакомую, к которой возле магазина начали приставать шесть рабочих. Между мужчинами завязалась драка, в которой строители избили местных жителей.

После чего жители поселка рассказали обо всем товарищам и вместе с ними поехали на стройплощадку. Произошла массовая драка. После нее один из местных жителей поджег жилой вагон. В результате двое рабочих погибли, пятеро были доставлены в больницу с различными травмами и ожогами.

Личности всех подозреваемых установлены. СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по двум статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору», санкции которой предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

В поселке Залари в групповой драке погибли двое рабочих

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