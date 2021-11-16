Консольный эксклюзив Playstation 5, игра Forspoken, появилась в Microsoft Store





В 2020 году на презентации Playstation 5 впервые показали игру Forspoken (ранее известную как Project Athia). В игре предстоит переместить в магический мир Атию за девушку, которая до этого жила в Нью-Йорке. Она будет использовать магию, сражаться с чудовищами и искать товарищей, чтобы вернуться домой.

Игра Forspoken была заявлена к релизу на Playstation 5 и PC (в Steam). Теперь же ее страницу обнаружили в Microsoft Store. Кроме того, отмечается, что проект выглядит настроенным для поддержки Xbox Live и облачных сохранений Xbox. К релизу же в Microsoft Store игра Forspoken заявлена на PC.

Напомним, что Square Enix (издатель игры) является активным партнером Microsoft по Game Pass. Многие игры издательства в последнее время попадают в подписку. Игроки предполагают, что и игру Forspoken можно ожидать в подписке Game Pass на релизе, но куда больше вероятность, что проект добавили в Microsoft Store, чтобы максимизировать прибыль с его продажи, учитывая определенные финансовые сложности у Square Enix в последнее время. Не исключено, что игра появится в подписке Game Pass на PC, но не сразу.

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