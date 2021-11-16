Криптовалютный стартап из Украины продал часть акций швейцарскому Promethiem за $3,5 млн

Украинский стартап Global Ledger подписал M&A-договор о стратегическом партнерстве со швейцарской финансовой группой Promethiem AG. Договор обеспечивает стартапу финансирование в размере $3,5 млн и выход на новые рынки. Об этом сообщает AIN.UA.

Компания Global Ledger помогает банкам работать с криптовалютами, препятствуя киберпреступности в этой сфере. Стартап основали три года назад Александр Фисун и Дмитрий Билоконь при поддержке бизнес-инкубатора IdeaSoft.

CEO и соучредитель IdeaSoft Андрей Лазоренко рассказал, что из-за сложности продукта команде понадобилось больше года, прежде чем стартап получил первых клиентов.

"С тех пор мы успели поработать с государственными учреждениями нескольких европейских стран, с банками в Швейцарии и крупными финансовыми учреждениями", – добавил Лазоренко.

Теперь команда Global Ledger разработала инструмент, состоящий из созданных пользователями баз данных, отчетов и уведомлений, помогающих проверять контрагентов.

По словам разработчиков, продукт гарантирует конфиденциальность информации, хранящейся на стороне клиента. Это позволяет соблюдать общий регламент о защите данных (GDPR). В целом система уменьшает время реагирования на киберпреступность и увеличивает осведомленность об отмывании средств.

Global Ledger вошла в группу компаний Promethiem в формате joint venture, но сохранила свою полную независимость. Стороны объединились для работы над общим проектом.

«Наша конечная миссия – воспрепятствовать преступной деятельности, используя технологию блокчейн. Вместе с новыми партнерами мы можем довести работу с криптовалютами до уровня, когда финансовые учреждения и правоохранительные органы смогут мгновенно выявлять и реагировать на отмывание денег», — заявил генеральный директор и соучредитель Global Ledger Protocol Александр Фисун.

Напомним, на прошлой неделе предоставляющая блокчейн-решения для издателей игр компания Forte привлекла $725 млн от a16z, Solana Ventures и других инвесторов.