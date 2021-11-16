Кристина Асмус находится в сильном стрессе, уверен психолог

Психолог считает, что 33-летней актрисе Кристине Асмус нужна поддержка после развода. Звезда сериала «Интерны» стойко переносит нападки хейтеров. Кристина часто подшучивает над ними, выбирая самые едкие высказывания, и высмеивая их. Однако артистка призналась, что часто испытывает негативные эмоции. Она объяснила, что подверглась буллингу еще в детстве. Ей приходилось терпеть травлю и в старшем возрасте, а после выхода драмы «Текст» она и вовсе стала получать угрозы. Развод с Гариком также стал поводом для постоянных атак телезвезды. Вместе с тем, Кристина часто эпатирует публику. Молодая мама рассказала, что умывается хлоргексидином, снимается в дерзких образах, в крови или вовсе голой. «Поведение, поступки Кристины связаны с тем, что девушке не хватает поддержки. Иногда бывает так, что, вроде, популярный, известный человек, много людей вокруг, и все, вроде, хотят с ней общаться и поддержать... Но оказать правильную помощь ни у кого не получается, либо ее не хватает», — объяснил известный нейропсихолог Филипп Литвиненко.Кристина Асмус Эксперт считает, что разрыв с комиком стал фактором нестабильного состояния Асмус. Кинодива может возмещать проблемы каким-либо способом. «Как мне кажется, у Кристины стресс. Ко всему прочему, у нее относительно недавно случился развод, что также является стрессовым фактором. Вероятно, у Кристины декомпенсация проявляется, например, в еде. Это может выражаться в том, что человек то голодает, то переедает», — уточнил Литвиненко. По мнению нейропсихолога, бывшая жена Харламова справится со стрессом, только заручившись поддержкой близких. «Кристине нужна поддержка и со стороны психолога, и со стороны семьи и окружения. Такой стресс и травмированность — нужна сильная группа поддержки. Тем более, ведь у Кристины не просто развод случился, а с давлением, критикой, негативными комментариями в соцсетях, что, возможно, пагубно сказалось на ее состоянии», — добавил Филипп в беседе с «МК». Сама Асмус пояснила, что хейтеры «уничтожили ее морально», сводя с ума изо дня в день. Она не раскрывала подробности развода с Гариком и назвала любую информацию об этом ложью. Вместе с тем, телезвезда уточнила, что обратилась за помощью с специалисту и работает над собой.