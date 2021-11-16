Крупное дополнение Norse Lands уже доступно для Kingdom Two Crowns





Состоялся релиз дополнения Norse Lands для игры Kingdom Two Crowns на всех платформах, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Стоимость дополнения на консолях Microsoft составляет $6,99.

Kingdom Two Crowns: Norse Lands

Встречайте новую кампанию для Kingdom Two Crowns – Norse Lands – и готовьтесь исследовать и покорять новый мир, вдохновленный культурой вики…

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Дополнение Norse Lands предлагает игрокам новую сюжетную кампанию, действия которой разворачиваются в северных землях. В игре появляется шестое королевство, новые юниты, новые погодные эффекты и многое другое.

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Напомним, что основная игра Kingdom Two Crowns сейчас предлагается бесплатно подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate в рамках Games With Gold за ноябрь.