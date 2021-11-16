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Крупное дополнение Norse Lands уже доступно для Kingdom Two Crowns

Крупное дополнение Norse Lands уже доступно для Kingdom Two Crowns


Состоялся релиз дополнения Norse Lands для игры Kingdom Two Crowns на всех платформах, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Стоимость дополнения на консолях Microsoft составляет $6,99.

Kingdom Two Crowns: Norse Lands

Встречайте новую кампанию для Kingdom Two Crowns – Norse Lands – и готовьтесь исследовать и покорять новый мир, вдохновленный культурой вики…
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Дополнение Norse Lands предлагает игрокам новую сюжетную кампанию, действия которой разворачиваются в северных землях. В игре появляется шестое королевство, новые юниты, новые погодные эффекты и многое другое.


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Напомним, что основная игра Kingdom Two Crowns сейчас предлагается бесплатно подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate в рамках Games With Gold за ноябрь.

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По материалам: newxboxone

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