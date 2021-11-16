Крупное обновление Outriders New Horizon уже доступно на Xbox





Если вы подумывали вернуться в игру Outriders, сейчас самое время это сделать. Разработчики сегодня выпустили крупное обновление New Horizon, которое было анонсировано вчера. Оно уже доступно для загрузки на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

В обновлении Outriders New Horizon игроков ждет много нового контента (в том числе, 4 новые экспедиции) и серьезные изменения в геймплее и балансе. Ниже можно видеть трейлер обновления.

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С релизом New Horizon разработчики Outriders начинают новую главу в развитии своего проекта. Уже заявлен крупный апдейт на 2022 год — Worldslayer Tease.

Напомним, что игра Outriders доступна в Game Pass со дня релиза, но она быстро растеряла аудиторию из-за малого количества контента на старте, различных багов и проблем с серверами. Разработчики несколько месяцев занимались устранением проблем, а теперь предлагают игрокам новый контент.

OUTRIDERS

OUTRIDERS – ролевой шутер для 1-3 человек, действие которого происходит в мрачном фантастическом мире. Чтобы спасти человечество, вам пре…

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