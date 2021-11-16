Ксения Собчак в купальнике похвасталась фигурой

Ведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась пляжным фото с отдыха. Светская львица похвасталась формами в леопардовом бикини. Журналистка сделала фотографию на берегу Персидского залива в одном из своих купальников, показав подтянутую фигуру. «— Платон, скоро поедем в Москву. — Мам, а зачем нам в Москву? Давай подождем пока там тоже будет тепло», — процитировала Собчак разговор с сыном в своем Instagram.Ксения Собчак с сыном Часть подписчиков не оценили внешний вид телеведущей: «Спорта бы добавить, форму сделать…», «До Волочковой еще далеко! Но шансы есть», «Вроде худая, но не привлекательная». Большинство поклонников Собчак больше оценили остроумие ее сына, чем фигуру девушки: «Умный человек растет», «Платон умен не по годам», «Малыш зрит в корень». Платону сейчас 4 года. Ксения Собчак родила сына от актера Максима Виторгана.