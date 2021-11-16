Квадрат: что символизирует эта фигура в эзотерике

Вадим Карасев

В эзотерике очень важную роль играют геометрические фигуры. В этот раз эксперты решили познакомиться нас со свойствами квадрата, рассказав о самых главных его энергетических особенностях.

Геометрия очень тесно связана с нумерологией. Ранее мы рассказывали о том, как рассчитать квадрат Пифагора и как его трактовать. Упоминание этой фигуры и ее магической составляющей встречается во множестве культур.

Энергетика квадрата

Квадрат — это симметричная фигура с четырьмя равными углами и сторонами. Она символизирует гармонию и взаимопонимание, а также единство четырех стихий: Земли, Воздуха, Огня и Воды.

В эзотерике данная фигура связана с гармонией и равенством, стабильностью. Число, которое соответствует квадрату, — Четверка.

Как применять квадрат в повседневной жизни

Квадратный узор на одежде. Не нужно путать с клеткой. Одежда в клеточку обладает обережными свойствами. Квадраты должны быть обособлены друг от друга и хорошо различимы. Это может быть даже один квадрат. Если вы хотите, чтобы день прошел стабильно и благоприятно, выбирайте именно такую одежду.

Квадрат на рабочем столе компьютера или на заставке в телефоне. Квадрат можно использовать и в таком виде. Его сила будет равноценна той, что имеет одежда с этой геометрической фигурой.

Лучший цвет квадрата — серый. Серый цвет безлик и спокоен, как и энергия квадрата, содержащая в себе все стихии сразу. Она уравновешена, поэтому лучше делать так, чтобы квадрат был именно этого цвета, хотя другие оттенки не возбраняются.

Согласно геометрическим законам, в квадрат можно всегда вписать окружность. Это значит, что данная геометрическая фигура идеально сочетается в плане энергетики с кругом.

Платиновые изделия в виде квадрата — это отличные талисманы удачи на каждый день. Платина — металл, сочетающий в себе энергетику нескольких стихий, поэтому такой талисман является символом прямодушия, честности, искренности. Если вам придется встретиться с неприятным человеком, квадрат на одежде или в качестве украшения будет отличным оберегом от неприятностей.

Квадрат можно начертить в огороде иди на участке. Лучше, чтобы каждая сторона была как минимум метр, а расположить квадрат нужно прямо в центре участка. Можно выложить его кирпичами или сделать по контуру ограду, а внутри посадить цветы. Это принесет в вашу жизнь мир, спокойствие, размеренность. Также это сделает землю более плодородной.