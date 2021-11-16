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Лекарства от повышенного давления уменьшают риск диабета

Лекарства от повышенного давления уменьшают риск диабета

Масштабное исследование ученых Оксфордского и Бристольского университетов позволило установить, что лекарства, применяемые для снижения артериального давления, также уменьшают риск заболевания сахарным диабетом 2-го типа.

Исследователи проанализировали результаты 19 глобальных клинических испытаний, проводившихся в среднем в течение пяти лет. В совокупности в этих испытаниях участвовали более 145 тысяч человек. Они обнаружили, что снижение систолического артериального давления на 5 мм, что легко достигается при помощи лекарств, уменьшает риск диабета 2-го типа на 11 %.

Также они сравнили действенность пяти основных типов лекарств от повышенного артериального давления в 22 клинических испытаниях по сравнению с плацебо. Как оказалось, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) обладают самым сильным защитным эффектом, снижая относительный риск развития диабета на 16 %. Другие типы препаратов, снижающих артериальное давление, не оказывали защитного действия. Блокаторы кальциевых каналов не влияли на риск диабета 2-го типа, в то время как бета-блокаторы и тиазидные диуретики фактически увеличивали риск болезни. Исследователи полагают, что ингибиторы АПФ и БРА следует рассматривать в качестве возможного лекарства для некоторых пациентов, которые подвержены более высокому риску возникновения сахарного диабета.

Профессор сэр Нилеш Самани (Nilesh Samani), медицинский директор Британского кардиологического фонда, выступившего одним из организаторов исследования, говорит: «Диабет и высокое кровяное давление — две важные и растущие проблемы, которые увеличивают вероятность развития множества других серьезных осложнений со здоровьем, включая сердечные приступы и инсульты. Это исследование показывает, что они взаимосвязаны и что снижение артериального давления может стать мощным способом снизить риск развития диабета. Оно также показывает, что различные обычно используемые лекарства для снижения артериального давления очень по-разному влияют на риск диабета. Поэтому врачи должны учитывать риск развития диабета у пациента, когда они выбирают гипотензивный препарат для снижения кровяного давления».

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet.

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По материалам: polit.ru

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