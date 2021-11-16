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Лунный день сегодня 16 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 16 ноября 2021 года

Обрести уверенность и не допустить промахов помогут рекомендации астрологов. Их рекомендации помогут узнать все о настроении Луны и использовать ее энергетику для достижения новых успехов.


Этот день астрологи называют временем борьбы, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют привести чувства к гармонии, чтобы не стать заложниками сомнений и страхов. Энергетика Луны в союзе с созвездием может как помочь, так и навредить, и успех будет зависеть от правильности действий, а также от умения вовремя остановиться.

Фаза Луны: растущая Луна в 12 лунный день находится в созвездии Овна. Энергетика этого союза — время искушений, когда нельзя потакать эмоциям и игнорировать доводы разума. Умение достичь баланса и направить энергию в русло созидания гарантирует новые успехи.

Магнитные бури 16 ноября: солнечная активность будет на низком уровне, и на вторник магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


оптимизм;
контроль эмоций;
ведение знакомых дел;
снятие стресса;
творчество.

Что отпугнет успех в этот день


агрессия;
злость;
спешка;
импульсивность;
резкая смена планов;
потакание эмоциям.

Домашние дела по лунному календарю

Энергетика этих суток подходит для выполнения быстрых и энергичных дел, не требующих долгих размышлений. Астрологи рекомендуют заняться тем, что было запланировано ранее: завершением ремонта, перестановкой мебели, переездом. В случае, если эмоции переполняют, работу лучше отложить и заняться тем, что помогает расслабиться и снять стресс. Это может быть творческая работа, физическая активность или любимое хобби.

Одежда и талисманы на этот вторник

Вторник будет во власти стихии Огня, которая плохо сочетается с энергетикой Луны. В этот день сохранить баланс между эмоциями и разумом помогут нейтральные оттенки. Светлые и не бросающиеся в глаза цвета помогут избежать стрессовых ситуаций, которые могут спровоцировать конфликты. В качестве украшений лучше всего подойдут серебряные изделия, а талисманами выступят яшма, бирюза и янтарь.


Любовь и общение в 12 лунный день

Созвездие Овна отличается прямолинейностью и напором, которые в этот день могут навредить отношениям. В эти сутки астрологи рекомендуют отказаться от выяснения отношений и давления на близких. Тем, кто ищет свою любовь, важно оставаться в равновесии с собой и миром, чтобы не напугать избранников. В случае, если раздражительность берет верх, лучше всего остаться в одиночестве, чтобы не портить свою репутацию и взаимоотношения.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Вторник будет динамичным днем, и настроение должно быть оптимистичным. Направить энергию в мирное русло будет не просто, поэтому так важно заниматься упражнениями, снимающими стресс, а также нагружать себя физически, чтобы излишки энергии не стали причиной дурного самочувствия. Уместными будут и дыхательные практики, способные снять напряжение и успокоиться в короткий срок.

Финансы и работа 16 ноября

Во вторник астрологи рекомендуют отложить важные дела, если это возможно, и заняться знакомыми делами. Сделки, встречи и деловые договоренности могут пойти не так, как было запланировано, что принесет не только расстройство, но и убытки. Финансовая активность под влиянием эмоций также может привести к печальным результатам.

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По материалам: dailyhoro.ru

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