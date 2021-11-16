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Макрон изменил один из цветов на флаге Франции

Макрон изменил один из цветов на флаге Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил оттенок одного из цветов на государственном флаге страны на более темный. Решение об этом было принято еще в июле 2020 года, но оно вызвало определенные дебаты за кулисами Елисейского дворца, пишет издание Le Parisien.

Макрон сделал это из-за политических причин, так как темно-синий оттенок был на флаге 1793 года — символе французской революции, утверждает газета. Новый цвет используется уже в течение года на зданиях Елисейского дворца, Национальной ассамблеи и на площади Бово.

Сама идея о подобных переменах принадлежит операционному директору Елисейского дворца Арно Жоленсу. По словам властей республики, эти действия не являются жестом против членства в Европейском союзе.

Флаг Франции — национальный символ государства в соответствии с 2-й статьей французской конституции 1958 года. Полотнище состоит из трех равновеликих вертикальных полос — синей, белой и красной. Его внешний вид был разработан живописцем Жак-Луи Давидом по просьбе конституционного и законодательного собрания, заседавшего с 20 сентября 1792 года по 26 октября 1795 года.

Ранее Ruposters писал, что Макрон обвинил австралийского премьера во лжи.

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По материалам: uposters.ru

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