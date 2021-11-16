Макрон изменил один из цветов на флаге Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон изменил оттенок одного из цветов на государственном флаге страны на более темный. Решение об этом было принято еще в июле 2020 года, но оно вызвало определенные дебаты за кулисами Елисейского дворца, пишет издание Le Parisien.
Макрон сделал это из-за политических причин, так как темно-синий оттенок был на флаге 1793 года — символе французской революции, утверждает газета. Новый цвет используется уже в течение года на зданиях Елисейского дворца, Национальной ассамблеи и на площади Бово.
Сама идея о подобных переменах принадлежит операционному директору Елисейского дворца Арно Жоленсу. По словам властей республики, эти действия не являются жестом против членства в Европейском союзе.
Флаг Франции — национальный символ государства в соответствии с 2-й статьей французской конституции 1958 года. Полотнище состоит из трех равновеликих вертикальных полос — синей, белой и красной. Его внешний вид был разработан живописцем Жак-Луи Давидом по просьбе конституционного и законодательного собрания, заседавшего с 20 сентября 1792 года по 26 октября 1795 года.
Ранее Ruposters писал, что Макрон обвинил австралийского премьера во лжи.