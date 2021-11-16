Максим Галкин в честь важной даты поделился фото с помолодевшей Пугачевой

Шоумен Максим Галкин опубликовал свежее фото с женой. Помолодевшая Алла Пугачева позирует на снимке в мини-юбке. Максим Галкин опубликовал у себя в Instagram трогательное фото. Он позирует в обнимку со своей супругой, Аллой Пугачевой, нежно обнимая ее. Примадонна поразила подписчиков своим видом — в эффектном мини она выглядит очень молодо. «Неожиданно хорошо! Мы стали чем-то похожи!😄❤🔥», отметила Анита Цой. «Какая красавица, наша Алла 😍😍😍😍🙌❤️», восхитилась Марина Газманова.Максим Галкин и Алла Пугачева «Максим, вы такой молодец 👏продляете молодость супруге!», «Я все понимаю, финансы, фильтры, хорошее освещение, но мне кажется за такой красотой в таком возрасте лежит огромный труд и желание вот так выглядеть!!! Поэтому и примадонна!!!😍❤️😍», «Поздравляем вас❤️ Будьте ещё долго-долго вместе 🥰», «Любовь творит чудеса! Пусть всегда Вам будет хорошо и тепло рядом друг с другом и детьми❤️», «Шо вы делаете со своей женой, что она молодеет с каждым днем? 😍» — прокомментировали восхищенные поклонники. Оказалось, Максим опубликовал фото с Аллой не просто так, а в честь важной даты. Пугачева и Галкин начали встречаться 20 лет назад – в 2001 году. 24 декабря 2011 года они сыграли свадьбу. А в ноябре 2017 года обвенчались в Михайло-Архангельском храме. У супругов подрастает двое детей – Гарри и Лиза. Лиза Галкина уже вовсю копирует Аллу Пугачеву. Дочке Примадонны нравится устраивать импровизированные дефиле в интерьерах замка в подмосковной деревне Грязь.