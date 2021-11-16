Марина Газманова рассказала о дебюте дочери на Балу Tatler и сложной жизни богатых детей: "Эти девочки должны сразу стартануть в самореализацию или даже миссию"

Вадим Карасев

Одной из вчерашних дебютанток Бала Tatler стала 17-летняя дочь народного артиста России Олега Газманова и его супруги Марины. Поддержать девушку на ее светском крещении пришла вся звездная семья, в том числе братья Родион и Филипп.

До выхода дебютанток на паркет журналистам удалось пообщаться с Мариной Газмановой и расспросить ее, что она чувствует в предвкушении дебюта дочери. В беседе с репортерами автор книг по психологии и выстраиванию отношений в семье рассказала, что Бал дебютанток — это не только огромная привилегия для наследниц из известных и богатых семей, но еще и невероятная ответственность.





Марина и Марианна Газмановы

Зовут из известных семей — представителей спорта, культуры, музыкальных династий, но девушка должна соответствовать. Должна быть в хорошей форме, заниматься танцами, рисовать, учиться, владеть несколькими языками. Например, дебютанток причесывали стилисты из Dolce & Gabbana, и Марианна разговаривала с ними на итальянском. С одной стороны кажется, что у этих девочек блистательная жизнь. Это правда. У них решены витальные потребности, обеспечена безопасность. Но эти девочки должны сразу стартануть в самореализацию или даже миссию,

— рассказала супруга исполнителя "Есаула" и "Морячки" в беседе с "Комсомольской правдой".

Марина также назвала участь юных светских героинь "тяжелым грузом". Супруга Газманова пояснила, что представительницы звездных семей просто не имеют права на ошибку и постоянно вынуждены терпеть сравнение со знаменитыми родителями.

Вдохновленная светским дебютом Марина Газманова поспешила поделиться и некоторыми секретами воспитания детей. В пример супруга певца привела собственную семью, в которой, по уверению самой Марины, нет места нецензурным выражениям:

У нас в семье запрещено материться. У Олега Михайловича есть даже стихотворение про русский мат, который звучит мерзко из уст женщин и детей. Если в семье не ругаются, если в семье есть библиотека, то ребенок овладевает красивой речью, куда не вставишь пошлое словечко.





Олег и Марина Газмановы с дочерью Марианной и сыном Филиппом

Марина также призналась, что ничего не запрещает дочери, потому что понимает, что такой подход вызовет в ней еще большее желание нарушать правила. 17-летняя Марианна не собирается идти по стопам отца и становиться артисткой. После окончания элитной частной гимназии "Хорошкола" девушка планирует поступить в университет, где будет познавать азы международного бизнеса.

Свою дочь Олег и Марина Газмановы балуют, но в меру. Так, к своему совершеннолетию девушка вместо желанного джипа Mercedes Gelandewagen получила в подарок от родителей собаку, которой дали ироничную кличку Гелик.

Яна Марковская