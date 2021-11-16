Маша Малиновская рассказала о травле в школе

40-летняя ведущая Маша Малиновская сделала не одну пластическую операцию, но счастливее не стала. Малиновская – известная телеведущая, актриса, певица, блогер и в прошлом даже депутат. Однако у многих в первую очередь она ассоциируется с пластикой. Маша призналась, что сомнительная слава «жертвы пластической хирургии» ее совсем не радует. Звезда хотела бы, чтобы ее жизнь сложилась иначе. Ведущая канала «Муз-ТВ» отметила, что ее проблемы с самооценкой начались еще в школьные годы. По словам артистки, в подростковом возрасте она рано сформировалась и стеснялась этого. «Я не маленького роста: 176-177. Дело усугубляло и мое раннее гормональное развитие. Грудь выросла тоже раньше, чем у других девочек. Я этого дико стеснялась и сильно сутулилась, ибо быть выше всех мальчиков в классе в подростковом возрасте сложно. Я чувствовала себя Халком. Мальчикам нравятся хрупкие миниатюрные девочки, а не Фиона из «Шрека»», — высказалась Малиновская.Маша Малиновская Маша вспомнила, как в школе праздновали День всех влюбленных. Тот, кто получит больше всех валентинок, становился королем и королевой бала. Юная звезда тогда получила только одну открытку – от своей соседки по парте. Телеведущая призналась, что была в школе изгоем. Ее обзывали мухомором из-за проблем с кожей. «Кроме того, что я была высокой и сутулой, я страдала от акне. Подростковые прыщи довершили растление моей самооценки. Меня не воспринимали всерьез, надо мной смеялись, меня презирали. Знаете, с одной стороны, мне следовало бы поблагодарить своих школьных абьюзеров за это. Ведь вся моя последующая жизнь и поступки - это попытка доказать, что я не такой уж и урод. Не такая уж и неудачница», — заявила Маша. Только спустя годы, глядя на свои фото, звезда понимает, что была по-настоящему красивой и все эти метаморфозы ей были не нужны. Телеведущая отметила, что поверила тем людям, которые критиковали ее в юности. Она изменила себя с помощью пластики и в ответ получила еще больше обвинений и упреков, более жестоких и беспощадных. «Я всегда считала себя недостаточно красивой. И я проиграла. Ибо ты выигрываешь только тогда, когда любишь себя такой, какая ты есть», — заключила Малиновская.