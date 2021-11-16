Межрегиональный конкурс «Преподаватель года» стартовал в Кузбассе

В Кемеровской области проходит Межрегиональный конкурс «Преподаватель года». В соревновании участвуют 65 педагогов из 26 регионов. Победители будут объявлены 25 ноября.

Конкурс проходит в двух номинациях: «Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин» и «Лучший преподаватель профессионального цикла». Учителям предстоит провести самопрезентацию на тему «Мое педагогическое кредо» и записать видео с учебного занятия. В рамках конкурса участники также смогут представить свои образовательные блоги и сайты, чтобы обозначить свои взгляды на систему обучения и подробнее рассказать о своих профессиональных методиках.

Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года» проводится с 2019 года, он стал продолжением одноименного областного конкурса, который успешно реализуется в Кузбассе с 2006 года. Конкурс направлен на повышение доступности качественного профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики.

Учредителями конкурса выступают Министерство образования и науки Кузбасса, Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области и Кемеровская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ.