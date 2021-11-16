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Михаил Полицеймако занимается своим здоровьем после смерти отца

Михаил Полицеймако занимается своим здоровьем после смерти отца
Ведущий и актер Михаил Полицеймако тяжело пережил смерть папы. Именно родительский пример заставляет артиста внимательно следить за своим здоровьем. Семен Фарада скончался в 2009 году в возрасте 75 лет. Артист перенес два инсульта и последние годы жизни нуждался в постоянном уходе. Его сын Михаил Полицеймако тогда даже ушел из театра, чтобы найти более прибыльную работу и оплачивать услуги сиделки. С момента трагедии прошло уже 12 лет, но рана Михаила так и не затянулась. По мнению артиста, проблемы отца со здоровьем стали следствием его образа жизни. «С возрастом мы все приходим к тому, что нужно заниматься своим здоровьем, ведь люди не молодеют. Нельзя в 64 года спать по четыре часа или с похмелья бежать гулять с собакой рано утром, а потом мчаться на репетицию! А кто ему что скажет, никто же ему не указ. Единственной, кого он слушал, была моя бабушка — его еврейская мама. Она умерла в 1989 году. Я помню, как переживал папа. Просто лежал и смотрел в потолок дня два», — поделился Полицеймако.
Михаил Полицеймако Трагедия, произошедшая с отцом, изменила отношение Михаила к собственному здоровью. Артист старается не перегружать себя работой и часто проходит обследования. «Я, потерявший отца так рано, как он потерял свою маму, своим здоровьем занимаюсь. Думаю, что у моих детей больше шансов побыть подольше с папкой. Мне отец таких шансов не оставил. Я ведь к тому же поздний ребенок, родился, когда ему было 42», — рассказал актер. Сейчас во всех домашних делах Михаилу помогает жена Лариса. Также в воспитании детей активное участие принимает их бабушка Мария Полицеймако. «У мамы есть цели, задачи, она очень нужна! Внуки есть и правнуки. Ведь ее старшему сыну от первого брака уже 62. И мне она нужна, и детям моим», — подчеркнул актер. В интервью для издания «7 дней» Михаил рассказал и о новых творческих проектах. Сейчас он работает над несколькими театральными постановками, постоянно снимается в кино. Выбрав профессию артиста, Полицеймако возложил на себя тяжелую ношу, ведь ему нужно было соответствовать именитым родителям. Пока с этой задачей актер справляется.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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