Минпросвещения не планирует вводить QR-коды для сотрудников школ

Введение QR-кодов для учителей и сотрудников школ для посещения учебных заведений в настоящее время не планируется. Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, информирует пресс-служба Минпросвещения России.

«В настоящее время в Минпросвещения России это не обсуждается», – подчеркнул Министр.

Ранее Правительство внесло в Госдуму проекты поправок в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с ним граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Исключение составляют аптеки, а также магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Согласно документу до 1 февраля 2022 года граждане, не получившие QR-код, для посещения общественных мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медицинским отводом.

Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.