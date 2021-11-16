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Минпросвещения России проведёт VIII Всероссийское совещание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Минпросвещения России проведёт VIII Всероссийское совещание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

16 ноября 2021 года в дистанционном формате состоится VIII Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на тему «Маршрут межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: современный контекст и новые модели», сообщает Минпросвещения России.

В совещании примут участие около 700 представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних федерального уровня и субъектов Российской Федерации.

Цель мероприятия – повышение эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с учётом современных тенденций, а также приоритетных направлений государственной политики в сфере защиты детства.

Участники обсудят актуальные вопросы в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе связанные с координацией межведомственного взаимодействия в этой сфере, цифровизацией и предупреждением неблагополучия в семье.

Наиболее эффективные решения и предложения по совершенствованию межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики будут внесены в итоговую резолюцию, которая станет практическим ориентиром для специалистов, работающих в сфере защиты прав несовершеннолетних, представителей комиссий субъектов Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций и экспертного сообщества.
VIII Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав проводится Минпросвещения России совместно с Центром защиты прав и интересов детей и Центром научно-методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Института законотворчества Саратовской государственной юридической академии.

# Общество
По материалам: edu.ru

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