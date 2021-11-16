"Мисс Россия — 2018" родила ребенка от миллиардера Рустама Тарико — главного спонсора конкурса

Вадим Карасев

Портал Super.ru сообщил, что 21-летняя обладательница звания "Мисс Россия — 2018" Юлия Полячихина родила дочь от 59-летнего миллиардера и бизнесмена Рустама Тарико. Случилось это еще в конце лета, но информация просочилась в прессу только сейчас. Девочку назвали Розой в честь матери Тарико.

Недавно пара была замечена вместе и на фестивале Parus в Дубае. По данным издания, проживали они в роскошном отеле сети Jumeirah, и, судя по всему, сейчас между Юлией и Рустамом все серьезно — компанию на отдыхе им составила мама Юлии. Она же отправилась потом с влюбленными и на Мальдивы.





Юлия Полячихина





Имя (и состояние) Тарико сделал в первую очередь на алкогольном бизнесе, кроме того, он является председателем совета директоров банка "Русский стандарт". В 2013 году Forbes оценил его личное состояние в 1,75 миллиарда долларов — более свежие данные не появлялись, но, судя по динамике доходов банка, дела у Тарико более чем в порядке.

Были у бизнесмена и более занятные достижения. Так, в 2006 году он попал в список самых экстравагантных миллиардеров мира, составленный Financial Times, как "самый лучший устроитель вечеринок". И можно не сомневаться, что толк в них он точно знает.





Рустам Тарико и Андрей Фомин

Тарико выступает главным спонсором конкурса "Мисс Россия" и уже не первый раз находит там свою "даму сердца". Так, у него был роман с обладательницей звания "Мисс Мордовия — 2004" Аленой Гавриловой (после она стала известна публике и как жена Эмина Агаларова — пара уже успела разойтись, но теперь поговаривают об их воссоединении). Познакомились они в 2004 году на конкурсе "Мисс Россия", а в 2007 году на свет появился их сын Рустам.





Рустам Тарико и Алена Гаврилова

До этого у Тарико был роман и с еще одной участницей конкурса — Викторией Лопыревой, которая удостоилась звания "Мисс Россия" в 2003 году. Ходили слухи, что и она якобы родила от него ребенка, которого вынуждена скрывать, но официального подтверждения этому нет.





Виктория Лопырева

У Тарико также есть две дочери-близняшки от Татьяны Осиповой, которые родились в 2003 году. С Осиповой миллиардер судился за опеку над детьми и суды эти выиграл. В 2010 году суд не только постановил, что девочки должны проживать с отцом, но и обязал Татьяну выплачивать алименты на их содержание. Впрочем, потом появилась информация, что Тарико пошел на мировую и вряд ли будет требовать реальной выплаты алиментов, а мать сохранит контакт с детьми, но стоит упомянуть, что в разгар суда Тарико называл позицию экс-спутницы и ее желание забрать детей себе "морально недостойными".

Первым новостью поделился блогер Zenitsu98.

Надя Бесчетникова