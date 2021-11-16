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Мэрилин Мэнсон превратил студию в камеру для пыток "плохих девочек"

Мэрилин Мэнсон превратил студию в камеру для пыток "плохих девочек"

52-летнего Мэрилина Мэнсона уличили в психологических пытках женщин, которых он запирал в звуконепроницаемой комнате, сообщает The Rolling Stone.

Журналисты выяснили, что музыкант переоборудовал в своем доме в Западном Голливуде предназначенное под студию звукозаписи помещение из стекла в специальную камеру заточения женщин.

Сам артист называл данное пространство "комнатой для плохих девочек". По словам встречавшихся с Мэрилином Мэнсоном женщин, музыкант использовал ее как "камеру одиночного заключения, используемую для психологических пыток".

Женщины, побывавшие запертыми внутри, сообщили, что Мэрилин Мэнсон оставлял их в камере без доступа к еде и воде на несколько часов. Как отмечают потерпевшие, также рокер время от времени хвастался данной комнатой перед друзьями.

"С его слов это сначала звучало круто. Затем это стало карой. Никто не слышал, когда я кричала. Сначала ты борешься, а он наслаждается этим. Я научилась не сопротивляться, ведь это то, что ему было нужно. Я просто представляла себя в другом месте", — вспоминает модель Эшли Морган Смитлайн.

До этого Мэрилин Мэнсон назвал сфабрикованным рассказ Эсме Бьянко об абьюзе. Артист считает обвинения в его адрес беспочвенными и требует отклонить иск звезды "Игры престолов" в суде.

"Они отчаянно пытаются объединить образ и артистизм моего сценического "шок-рок-персонажа" Мэрилина Мэнсона со сфабрикованными рассказами об абьюзе", — заявил музыкант.

Кроме того, артист объяснил множество жалоб на жестокое обращение с его стороны желанием женщин обогатиться посредством движения #MeToo.

Сам Мэрилин Мэнсон заверил, что все его половые связи были исключительно по взаимному согласию с партнершами. Также музыкант напомнил, что прошло уже семь лет с момента вменяемого ему изнасилования.

Как писал NEWSTES, ранее Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле людьми и антисемитских оскорблениях.

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По материалам: uposters.ru

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