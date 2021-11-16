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Мужчина 40 лет прожил в одиночестве у «Озера смерти» и рассказал почему стал избегать людей

Мужчина 40 лет прожил в одиночестве у «Озера смерти» и рассказал почему стал избегать людей

Шотландец сорок лет назад решил оставить цивилизацию и отправиться в свободное плавание. Расследование по его истории провели представители издания Daily Mail.

Кену Смитту исполнилось 74 года. Из всей жизни он практически половину провел вдали от людей. Мужчина обустроился на территории водоем Лох-Трейг, наименование которого переводится как «Озеро смерти». Он питался рыбой, ягодами и другими дарами природы.

Мужчина рассказал, что живет с максимальным комфортом для себя, и отсутствие электрического тока, воды и других благ цивилизации не мешают ему нормально жить.

Уйдя от людей, пожилой человек не знает никаких хлопот, и уверен, что многие хотели бы поменяться с ним местами.

Кен покинул город в молодом возрасте, а причиной этому послужило нападение злоумышленников. Мужчину сильной избили, что привело к коме. Медицинские сотрудники не были уверены, сможет ли пациент в дальнейшем жить как нормальный человек.

Как только парень выздоровел, он решил, что теперь будет жить по своим собственным правилам. Мужчина отправился в путешествие. Он побывал в Америке, обошел Великобританию и дошел до Шотландии, где решил остаться. Отшельник соорудил дом, в качестве материалов для которого использовал бревна.

Несколько лет назад старик перенес инсульт, и он был вынужден воспользоваться помощью местного населения.

Доктора уговаривали его переселиться в город, но Смитт был непреклонен – он вернулся в свой дома и бревен.


«Я умру, как и все люди. Но я хочу жить на природе до тех пор, пока судьба решит перенести меня в другой мир».

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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