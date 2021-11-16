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Мужчина купил в магазине бананы и его чуть не парализовало, а во всем виноват «гость» в пакете

Мужчина купил в магазине бананы и его чуть не парализовало, а во всем виноват «гость» в пакете

Джо Стайн, проживающий в Англии, собирался на работу и решил плотно поесть. На закуску у парня были бананы. Он взял связку, не подозревая, что в них кроется весьма неприятный сюрприз. Мужчина взял плоды и обратил внимание на нечто темное, затаившееся в связке.

К несчастью Джо страдает арахнофобией, поэтому не сдержался и с криками выбросил связку сладких плодов в мусорное ведро.

Также парень предупредил свою супругу, чтобы та не смела подходить к корзине с мусором.

Как выяснилось позже, путешественником оказался паук из Бразилии. Все бы ничего, но это насекомое считается одним из самых опасных в мире. Его организм вырабатывает яд, основной которой являются нейротоксины, которые становятся причиной паралича, удушья, угнетения работу сердечной мышцы.

Если ужаленный человек своевременно не получит противоядие, он с высокой вероятностью не сможет справиться с действием яда.


«Я внимательно присмотрелся к темному пятну, и мне пришлось фокусировать взгляд, чтобы рассмотреть мохнатые лапки. Это очень волнительное зрелище. Моя жена была удивлена тому, что в бананах сидел самый ядовитый паук в мире. Потом мы поняли, что насекомое не смогло выжить во время путешествия, но мы с девушкой до сих пор находимся в стрессовом состоянии» – поведал свои ощущения от находки Джо.

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По материалам: MirFactov

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