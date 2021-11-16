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На шесть миллионов рублей обманули телефонные мошенники жительницу Тайшетского района

На шесть миллионов рублей обманули телефонные мошенники жительницу Тайшетского района, которая надеялась заработать на бирже, инвестируя финансы. В интернете она нашла компанию, на сайте которой зарегистрировалась, оставив свои личные данные, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

После регистрации заявительнице позвонил мужчина и представился брокером. Звонивший сообщил, что для получения выгоды необходимо вложить крупную сумму денег, что она и сделала, оформив заемные средства в одном из банков на сумму более двух миллионов рублей. Для того, чтобы следить за фондовым рынком и своевременно вкладывать финансы в выгодные предложения, менеджер посоветовал ей установить на планшет программу удаленного доступа.

Увидев, что вложенная сумма увеличилась, женщина решила вывести часть полученной прибыли и обратилась за помощью к менеджеру. Консультант сообщил, что это делать ещё рано и предложил внести дополнительные деньги на счет, на что последняя ответила отказом. Тогда, под предлогом обналичивания средств собеседник попросил предоставить ему данные для входа в ее онлайн кабинет биржевой организации.

Воспользовавшись полученной информацией, мошенник оформил на жертву несколько кредитов в различных банках на сумму свыше трех миллионов рублей. Обнаружив проведенные махинации, потерпевшая обратилась в полицию.

Общий ущерб от действий аферистов составил почти шесть миллионов рублей. Возбужденного уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере», выясняются все обстоятельства и условия случившегося.

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По материалам: irk

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