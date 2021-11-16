На улицах Иркутска 15 единиц техники проводят противогололедную обработку

С 14:00 на дороги Иркутска выведено 15 единиц техники МУП «ИркутскАвтодор» для проведения превентивной противогололедной обработки. В работе задействованы новые комбинированные дорожные машины (КДМ), сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Сергей Чертков, директор МУП «ИркутскАвтодор»:

– Мэр Руслан Болотов поставил задачу подготовить дороги к вечернему часу пик, чтобы не создавать затруднений на дорогах из-за работы техники. В первую очередь, обработали дороги с наибольшей транспортной нагрузкой и центральные улицы Иркутска. Когда трафик спадет, после 21:00 техника снова выйдет на улицы, чтобы в ночные часы выполнить подметание и вывоз снега. Призываем автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию в потоке.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 16 ноября в Иркутске ожидается, снег, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит около 0 градусов. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую диспетчерскую службу по номеру телефона 520-112.