Начались торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck

Во вторник, 16 ноября, на Чикагской бирже опционов (CBOE) стартовали торги фьючерсным биткоин-ETF инвестиционной компании VanEck под тикером XBTF.

https://twitter.com/vaneck_us/status/1460614900909318154

VanEck Bitcoin Strategy ETF стал третьим подобным инструментом на биржах США после продуктов от ProShares и Valkyrie Investments, получивших листинг на NYSE и Nasdaq соответственно.

Предложение компании на запуск ETF на базе биткоин-фьючерсов Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила в конце октября вместе с заявкой от Valkyrie Investments.

Цена открытия для акций XBTF оказалась на уровне $60,91 за штуку. На момент написания в ходе первого часа торгов котировки падали до $60,6 и поднимались к $61,43.

Данные: TradingView.

Старт торгов пришелся на день, когда когда спотовая цена биткоина провалила уровень $59 000.

Напомним, SEC отклонила заявку VanEck на запуск ETF на базе первой криптовалюты. Компания подала проспект в начале марта, но регулятор дважды откладывал принятие решения — в апреле и июне.

Аналитик Bloomberg Intelligence предсказал, что SEC скорее одобрит фьючерсный Ethereum-ETF, чем разрешит запуск биржевого фонда на основе спотовой цены биткоина.