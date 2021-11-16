Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Начались торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck

Начались торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck


Во вторник, 16 ноября, на Чикагской бирже опционов (CBOE) стартовали торги фьючерсным биткоин-ETF инвестиционной компании VanEck под тикером XBTF.


https://twitter.com/vaneck_us/status/1460614900909318154

VanEck Bitcoin Strategy ETF стал третьим подобным инструментом на биржах США после продуктов от ProShares и Valkyrie Investments, получивших листинг на NYSE и Nasdaq соответственно.


Предложение компании на запуск ETF на базе биткоин-фьючерсов Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила в конце октября вместе с заявкой от Valkyrie Investments.


Цена открытия для акций XBTF оказалась на уровне $60,91 за штуку. На момент написания в ходе первого часа торгов котировки падали до $60,6 и поднимались к $61,43.


Данные: TradingView.

Старт торгов пришелся на день, когда когда спотовая цена биткоина провалила уровень $59 000.


Напомним, SEC отклонила заявку VanEck на запуск ETF на базе первой криптовалюты. Компания подала проспект в начале марта, но регулятор дважды откладывал принятие решения — в апреле и июне.


Аналитик Bloomberg Intelligence предсказал, что SEC скорее одобрит фьючерсный Ethereum-ETF, чем разрешит запуск биржевого фонда на основе спотовой цены биткоина.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Начались торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck
Начались торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck
Arcane Research: L2-решения для Ethereum сокращают транзакционные затраты на 90-99%
Arcane Research: L2-решения для Ethereum сокращают транзакционные
В РФ предложили приравнять криптовалюты к имуществу
В РФ предложили приравнять криптовалюты к имуществу
Генпрокуратура РФ заявила о важной роли цифрового рубля в госзакупках
Генпрокуратура РФ заявила о важной роли цифрового рубля в госзакупках
StarkWare привлек $50 млн при оценке в $2 млрд
StarkWare привлек $50 млн при оценке в $2 млрд
Cash App добавит поддержку обновления Taproot для биткоин-адресов
Cash App добавит поддержку обновления Taproot для биткоин-адресов
Японские туристы научились управлять кораблем "Союз"
Японские туристы научились управлять кораблем "Союз"
Иркутские школьники встретились на онлайн-конференции с японскими школьниками из Канадзавы
Иркутские школьники встретились на онлайн-конференции с японскими
Минпросвещения России проведёт VIII Всероссийское совещание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Минпросвещения России проведёт VIII Всероссийское совещание комиссий
В Томской области стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Томской области стартовал региональный чемпионат «Молодые
В Курганской области стартовал Международный дистанционный слет педагогических клубов
В Курганской области стартовал Международный дистанционный слет
Межрегиональный конкурс «Преподаватель года» стартовал в Кузбассе
Межрегиональный конкурс «Преподаватель года» стартовал в Кузбассе

Топ на сегодня

Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер". Среди гостей — Дапкунайте, Познер, Чилингарова
Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список
Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение имени, стихи, открытки и картинки
Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение
"Молодежка ОНФ" продолжает помогать пожилым и медикам в рамках акции #МыВместе
"Молодежка ОНФ" продолжает помогать пожилым и медикам в

Еще по теме

Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
BlockFi подала заявку на запуск спотового биткоин-ETF
Курс биткоина приблизился к 18 тысячам долларов