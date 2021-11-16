Неизвестный кит докупил 207 BTC в момент снижения монеты до $62 000

16 ноября владелец третьего по величине биткоин–кошелька купил 207 BTC в момент падения цены первой криптовалюты до $62 053.

Всего с начала ноября этот кит приобрел 2135 BTC. При этом 9 ноября после достижения биткоином уровня $67 510 он вывел 1500 BTC ($101,2 млн).

Текущий совокупный баланс адреса составляет 108 528 BTC (свыше $6,5 млрд на момент написания).

16 ноября курс цифрового золота опустился ниже отметки $59 000. Сейчас цена восстановилась до $61 218, по данным CoinMarketCap.

Напомним, в конце июне 2021 года этот же кит купил 4106 BTC во время падения биткоина к $30 000.

В числе возможных владельцев кошелька называют Марка Цукерберга, основателей биткоин-биржи Gemini братьев Уинклвоссов и Илона Маска.