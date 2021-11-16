Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной

Артист и Мария Ивакова были вместе больше двух лет33-летний актер Никита Ефремов и 35-летняя актриса Мария Ивакова расстались. Об этом артистка сообщила на своей личной странице в Instagram.«Мы расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих. Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга, никаких скандалов, разделов имущества и прочей пищи для желтой прессы» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала знаменитость.Разрыв с Иваковой подтвердил и сам Ефремов. «Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю!» — подчеркнул актер.Напомним, об отношениях артистов стало известно весной 2019 года. Никита и Мария подтвердили свой роман, когда вместе появились на свадьбе телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова.