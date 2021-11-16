Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)

Певец Николай Басков напугал тигренка так, что тот наделал кучу. На телевидении уже полным ходом идут съемки новогодних шоу, которые будут развлекать зрителей в праздничные дни. Кипит работа и на «России 1», где на днях прошла запись «Голубого огонька». Судя по кадрам, появившимся в соцсети, ведущими программы стали главные звезды канала – Андрей Малахов и Николай Басков. Телеведущий у себя в Инстаграм поделился видео со съемочной площадки. Всех секретов готовящейся программы он раскрывать не стал, но рассказал, что в шоу не обошлось без конфуза, случившегося с «натуральным блондином». «ЧП на съемках Новогоднего огонька: тигренок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео…» — подписал Малахов забавный ролик. Оказалось, что виновником суматохи стал тигренок (как известно, символом грядущего года будет голубой водяной тигр), с которым взялся понянчиться Басков. Однако животное, оказавшись в непривычной обстановке, в окружении множества людей, громких звуков и яркого света, очевидно, перенервничало, поэтому вместо радостных мурлыканий певец получил не очень приятный сюрприз – тигренок обкакался, пока артист держал его в руках. Надо отдать Баскову должное, он как профессиональный шоумен и глазом не повел, заметив произошедший конфуз, и тут же пошутил, что эта хорошая примета, сулящая ему деньги. А потом артист решил продемонстрировать зверю свои вокальные способности, чтобы он его меньше боялся.