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Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)

Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Певец Николай Басков напугал тигренка так, что тот наделал кучу.   На телевидении уже полным ходом идут съемки новогодних шоу, которые будут развлекать зрителей в праздничные дни. Кипит работа и на «России 1», где на днях прошла запись «Голубого огонька». Судя по кадрам, появившимся в соцсети, ведущими программы стали главные звезды канала – Андрей Малахов и Николай Басков. Телеведущий у себя в Инстаграм поделился видео со съемочной площадки. Всех секретов готовящейся программы он раскрывать не стал, но рассказал, что в шоу не обошлось без конфуза, случившегося с «натуральным блондином». «ЧП на съемках Новогоднего огонька: тигренок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео…» — подписал Малахов забавный ролик. Оказалось, что виновником суматохи стал тигренок (как известно, символом грядущего года будет голубой водяной тигр), с которым взялся понянчиться Басков. Однако животное, оказавшись в непривычной обстановке, в окружении множества людей, громких звуков и яркого света, очевидно, перенервничало, поэтому вместо радостных мурлыканий певец получил не очень приятный сюрприз – тигренок обкакался, пока артист держал его в руках. Надо отдать Баскову должное, он как профессиональный шоумен и глазом не повел, заметив произошедший конфуз, и тут же пошутил, что эта хорошая примета, сулящая ему деньги. А потом артист решил продемонстрировать зверю свои вокальные способности, чтобы он его меньше боялся.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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