Новогоднее оформление Иркутска совместит в себе дореволюционный и современный город

В Иркутске разработали стилистику празднования Нового года. Автором брендбука стал дизайнер Дмитрий Мироманов. Концепцию утвердили на заседании рабочей группы под руководством мэра Иркутска Руслана Болотова.

— Этот стиль объединяет русскую классику, дореволюционный и современный город. Яркие узнаваемые символы призваны сформировать теплые образы, которые будут согревать иркутян в самые суровые морозы подобно одеялу. Основным элементом фирменного стиля стала буква «И». Она будет также состоять из графических блоков с изображением знаковых мест города. Таких, как памятник Александру Третьему, Бабр, Драматический театр имени Охлопкова, Академический мост. А также известных символов Нового года: елки, снежинки, тройки лошадей, коньки, — рассказали в управлении культуры администрации Иркутска.

Фирменный стиль разработан для создания единого оформления улиц, витрин и общественных пространств Иркутска. Дизайнерскими решениями могут пользоваться не только городские службы, но и представители бизнеса.

Брендбук и рекомендации по его использованию опубликованы на сайте городской администрации. Можно ознакомиться с примерами баннерных растяжек и конструкций, печатной продукции, листовок и плакатов.

По вопросам использования фирменного стиля и авторского надзора следует обращаться к специалистам МАУ «Праздник» по номеру телефона: 8(3952) 503-580 или на электронную почту [email protected]





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