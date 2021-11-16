Новогодняя нумерология: считаем код успеха на 2022 год

Вадим Карасев

Код успеха поможет вам понять, каким станет для вас 2022 год. Для этого нужно знать всего лишь свою дату рождения. Эксперты в области нумерологии рассказали, как посчитать этот код и как его расшифровать.

Ранее мы уже рассказывали, каким будет 2022 год Водного Тигра. Настало время узнать, чем он будет полезен для каждого из нас. Для этого нужно посчитать код своей удачи и успеха.

Расчет кода успеха на 2022 год

Чтоб узнать свой код успеха, вам нужно сложить все цифры даты рождения и прибавить к ним цифры 2022 года. Нужно лишь помнить о том, что в нумерологии значение имеют лишь числа от 1 до 9, поэтому необходимо складывать цифры до тех пор, пока не получится число из заданного диапазона.

Для примера возьмем дату рождения 19.04.1995. Складываем все цифры вместе с цифрами года: 1+9+0+4+1+9+9+5+2+0+2+2=44. 4+4=8.

Получается, что для заданной даты рождения актуальной становится Восьмерка. Осталось лишь расшифровать получившееся у вас число.

Расшифровка кода успеха на 2022 год

Единица. Число 1 при расчетах получилось у тех, кому этот год стоит провести в окружении семьи и друзей. Длительное одиночество вам точно не пойдет на пользу, поэтому лучше не ссорьтесь с теми, кого любите и кого цените. Очень полезной для вас будет в этом году совместная работа и дела по дому.

Двойка. Двойка — это код удачи для тех, кто привык ставить перед собой очень важные и серьезные цели. Нумерологи советуют вам как можно тщательнее планировать дела на будущее. Старайтесь не рисковать в этом году, чтобы не нажить себе новых проблем. Очень важно сохранять спокойствие и быть внимательными к мелочам.

Тройка. Если при расчетах у вас получилось число 3, значит, 2022 год для вас пройдет спокойно. Большое значение астрологи советуют уделять духовной сфере. Скорее всего, числа помогут вам осознать свои истинные цели и приоритеты. Они откроют вам глаза на происходящее и сделают вас мудрее.

Четверка. Число 4 — символ равенства и гармонии. Это значит, что 2022 год подарит вам спокойствие. Это будет предсказуемое и приятное время для любой жизненной сферы. Нумерологи настоятельно советуют быть открытыми и честными по отношению к окружающим людям.

Пятерка. Это число говорит о том, что вы можете и даже должны действовать максимально решительно, однако вам нельзя забыть про отдых. В 2022 году у вас не должно быть никаких излишеств в жизни. Речь не только про работу и релаксацию, но и про общение и уединение, покупки и экономию.

Шестерка. Шестерка правит миром в 2022 году. Если у вас получилось это число при расчетах, это значит, что вас ждет большая удача. Это ваш год, ваше время. Нужно действовать и не тратить силы попусту. Вы можете существенно продвинуться в поисках второй половинки и новых источников дохода.

Семерка. Если вам суждено встретить на пути какие-то трудности в 2022 году, то Семерка поможет вам выйти сухими из воды. Это очень благоприятное время для тех, кто будет находиться в дороге или в поисках смысла жизни. Семерка на вашей стороне и не даст вам упасть в грязь лицом.

Восьмерка. Число 8 — это материальное число. Оно идеально сочетается с Шестеркой, которая правит этим годом. Для вас это шанс преуспеть в сфере работы и финансов. Наступает благоприятное время для покупок, смены работы, открытия нового бизнеса.

Девятка. Девятка заканчивает нумерологический числовой отрезок. Это значит, что в 2022 году вам нужно сфокусироваться на завершении важных дел. Не нужно начинать ничего нового до тех пор, пока вы не разберетесь с долгами и не выполните данные ранее обещания.