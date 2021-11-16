Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на каждый день — лучший помощник в наших делах. Эксперты рассказали, что может ожидать всех людей в этот вторник, каким будет влияние чисел сегодня и какое из чисел будет формировать энергетические вибрации.

Сегодняшний день довольно благоприятен. Числа и энергетика ночных светил в этот день будут приятно дополнять друг друга, так что нас ожидает продуктивное время, которое стоит посвятить не только неотложным делам, но и семье, увлечениям. Нас ждут приятные перемены, на которые могут указывать пять сигналов Вселенной.

Число-покровитель 16 ноября 2021 года

Чтобы выяснить, какое число находится у руля в первый день текущей недели, нужно сложить все цифры даты 16.11.2021 и прибавить в конце 2 — порядковый номер вторника. Получаем: 1+6+1+1+2+0+2+1+2=16. 1+6=7.

Семерка — число духовного просветления, большой удачи. Сегодня важно проявлять легкость, доброту и быть оптимистами. Семерка не любит, когда люди фокусируются на проблемах и пытаются быть слишком серьезными, унылыми, апатичными. Нужно быть добрее и стремиться как можно чаще приходить друг другу на помощь. Такое поведение Семерка поощряет. Во всем плохом нужно находить нечто хорошее. Семерка в этом плане проявит активность, помогая нам выходить из трудных ситуаций с минимальными потерями. Главный символ дня — четрехлистный клевер, который олицетворяет удачу.





События 16 ноября из прошлого

16 ноября 1824 года австралийский исследователь Гамильтон Хьюм обнаружил реку Мюррэй, самую длинную в Австралии. Также в этот день, но в 1945 году были открыты тяжёлые химические элементы америций и кюрий. Это день больших открытий, но они не сделаются, если вы будете сидеть дома и ничего не предпринимать для этого. Старайтесь выходить из зоны комфорта.

16 ноября 1841 года был получен патент на пробковый спасательный пояс. Это день, когда судьба на стороне тех, кто работает на благо спасения чужих жизней. Речь не только об ученых и изобретателях, но также о полицейских, пожарных, военных.

16 ноября 1966 года — наблюдался один из самых мощных звездопадов за всю историю: в минуту падало около 2300 метеоров, что является просто колоссальным количеством. Не исключено, что Семерка попробует сделать так, чтобы мы наблюдали нечто красивое и сегодня.

Советы нумерологов на этот вторник

Как было указано выше, для совершения прорыва нужно действовать. Если же сегодня у вас выходной или просто хочется размеренности и спокойствия, то постарайтесь остаться дома и абстрагироваться от проблем.

Сегодня можно инвестировать время в ту сферу, в которую вы захотите. Выбирайте свой жизненный путь, не принимая во внимание советы окружающих.

Люди, которые умеют испытывать сопереживание по отношению к другим, сегодня будут самыми удачливыми. Семерка не любит, когда мы игнорируем нужды друг друга.

В делах любого масштаба полезным будет рациональный подход. Не нужно рисковать и тратить слишком много сил и ресурсов на достижение сомнительных целей.

Семерка поспособствует разрешению конфликтов между людьми. Те, кто хочет разрешить сложную ситуацию, смогут это сделать.

Талисманы удачи на 16 ноября

Главный талисман удачи на сегодня — это ваш личный духовный предмет. Для кого-то это крестик, а для других людей — нечто иное, какая-то вещь, которая, по мнению обладателя, оберегает его и приносит успех.

Из камней-талисманов стоит отдать предпочтение хризопразу, обсидиану и гелиотропу. Они помогут вам повысить свою уверенность в себе и укрепят вашу энергетику в целом.