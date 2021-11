Официально: 76 новых игр добавили в программу обратной совместимости Xbox





В рамках юбилейной трансляции Xbox компания Microsoft официально представила новые игры, которые теперь доступны в программе обратной совместимости. Подтвердились слухи, которые ходили ранее, но игр оказалось не 20, а 76.

Теперь на приставках Xbox One и Xbox Series X | S за счет обратной совместимости будут работать следующие игры с прошлых поколений консолей:

50 Cent: Blood on the SandAces of the GalaxyAdvent RisingAdventure Time: The Secret of the Nameless KingdomAre You Smarter Than a 5th Grader? Make the GradeAvatar: The Last Airbender — The Burning EarthBankshot Billiards 2Beautiful KatamariBinary DomainBlack College Football Xperience: Doug Williams EdCloning ClydeConanDarwinia+Dead or Alive UltimateDead or Alive 3Dead or Alive 4Death by CubeDisney UniverseDisney’s Chicken LittleElements of DestructionF.E.A.R.F.E.A.R. 2: Project OriginF.E.A.R. 3F.E.A.R. FilesThe First TemplarGladiusGunvalkyrieIslands of WakfuLego The Lord of the RingsManhuntMax PayneMax Payne 2: The Fall of Max PayneMax Payne 3Mini NinjasMortal KombatMortal Kombat vs. DC UniverseMX vs. ATV AliveMX vs. ATV UntamedNIERNovadromeOddworld: Munch’s OddyseeOnechanbara: Bikini Samurai SquadOtogi: Myth of DemonsOtogi 2: Immortal WarriorsThe OutfitOutpost Kaloki XQuake Arena ArcadeR.A.W. — Realms of Ancient WarRed Dead RevolverResident Evil: Operation Raccoon CityRidge Racer 6RioRisenRisen 2: Dark WatersRock of AgesSacred 2: Fallen AngelScrambleScrewjumper!Secret Weapons Over NormandySkate 2SpongeBob SquarePants Underpants Slam!SpongeBob’s Truth or SquareStar Wars Starfighter: Special EditionStar Wars: Episode III Revenge of the SithStar Wars: The Clone WarsStar Wars Jedi Knight II: Jedi OutcastSwitchballThrillvilleThrillville: Off the RailsTime PilotTimeSplitters 2TimeSplitters: Future PerfectToy Story Mania!Vandal Hearts: Flames of JudgmentViva Piñata: Party AnimalsWarlords

Лучший игровой опыт в проектах по обратной совместимости можно получить на приставках Xbox Series X | S. Все новинки по обратной совместимости будут предлагать на новых консолях Xbox функцию Auto-HDR. Кроме того, некоторые из них получат FPS Boost.