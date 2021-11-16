Оружие мировых войн, которому старость не мешает использоваться по миру и сегодня

1. Винтовка «Мосина»Винтовка «Мосина», известная также как «Мосинка» и «трехлинейка», впервые была поставлена на вооружении сразу нескольких государств ещё в 1891 году. Причём период её массового использования продолжался вплоть до пятидесятых годов прошлого столетия, что объясняет её активное использование во время как Первой, так и Второй мировой войны. За это время она успела претерпеть несколько модернизаций, самая известная из них - «обр. 1891/30 гг.».Но и во второй половине ХХ века она продолжала применяться во время многочисленных вооружённых конфликтов в Корее, Вьетнаме, Афганистане, а также на постсоветском пространстве - в основном в рядах нерегулярных вооружённых формирований. Иногда она появляется в различных стычках и сейчас. Но и на Родине о ней не забыли. Так, в рамках выставки «Армия-2019» была представлена очередная модернизация винтовок Мосина, которая, по утверждению разработчиков, современный образец обладает лучшими характеристиками по точности стрельбы. И возможно, очень скоро она вновь будет частью вооружения российских солдат, в частности, снайперов.2. Colt M1911Этот, совершенно справедливо называющийся легендарным, пистолет, появился ещё в начале прошлого столетия, а популярность его не стихает и сегодня. Первым примером массового использования Кольта стала Первая мировая война, после которого он претерпел первые изменения - приобрёл новую форму задней части рукояти, изменился упор боевой пружины и размер спускового крючка. В разные годы пистолет стоял на вооружении почти двух десятком стран, а в Америке он нёс боевое дежурство в период с 1911 по 1985 годы.Интересный факт: несмотря на снятие с вооружения, пистолет применялся в ходе операции «Буря в пустыне» во время войны в Персидском заливе.Среди отдельных категорий военнослужащих, а также сотрудников полиции и частных охранных структур Colt M1911 продолжал использоваться вплоть до 2017 года, когда американское правительство постановило распродать оставшиеся пистолеты. Это было дальновидным решением, ведь и на «гражданке» это оружие пользуется огромной популярность. А сколько их используется в странах-эксплуатантах и сосчитать трудно.3. Пулемёт «Максима»Ещё один легендарный российский огнестрел - пулемёт «Максима» - частенько называют первым автоматическим оружием во всём мире. История его начинается ещё с далёкого 1883 года, и практически сразу приобрёл популярность. Ведь ещё до войн ХХ столетия, в том числе, обеих мировых, он широко применялся и ранее, например, во время колониальных войн и Англо-бурской войны 1899—1902 годов. Однако настоящую популярность он получил после использования в Первой мировой и Второй мировой войнах.Официально пулемёт Максима эксплуатировался в разные годы в 14 государствах, однако на деле он активно применялся различные неофициальными вооруженными формированиями в ряде локальных конфликтов, где время то времени его замечают и сегодня. Причиной такого долгожительства стали надёжность и высокая мощность оружия. Причём последний показатель был настолько впечатляющий, что в разное время ряд политиков хотели даже запретить применение пулемёта Максима из-за нарушения принципов гуманности.4. Mauser 98Есть своё оружие-долгожитель и у немцев. Например, магазинная винтовка Mauser 98, которая появилась ещё в 1898 году. Залогом её большой популярности были показатели точности стрельбы и надёжности. Именно это стало причиной тому, что она оказалась самой массовой неавтоматической винтовкой в истории. Пик её эксплуатации пришёлся на первую половину двадцатого столетия, поэтому нет ничего удивительного, что она активно использовалась в обеих мировых войнах.Во второй половине ХХ века она широко применялась и в армиях африканского континента, а также пребывала на хранении ряда социалистических республик. А вот сегодня она тоже в ходу, но в другом назначении: вместо боевого применения она стала очень популярность в качестве охотничьего и спортивного стрелкового оружия. Но, справедливости ради, стоит уточнить, что нерегулярные вооруженные формирования используют её как раз в виде снайперской винтовки.5. Springfield M1903Справедливости ради, стоит уточнить, что «Спрингфилд» М1903 является не созданной с нуля моделью оружия, а некой переделкой с вышеупомянутого «Маузера» 98, причём она получилась не лучше предшественницы: по данным редакции Novate.ru, она обладает худшей прицельной дальностью стрельбы (550 м) и меньшим калибром (7,62 мм), чем оригинал, но меньше весит. Активнее всего она применялась в первой половине двадцатого века, будучи на вооружении не только в Америке, но и в странах Азии и Латинской Америки.История эксплуатации «Спрингфилд» М1903, которых существует 6 модификаций, претерпела крутой поворот с семидесятых годов прошлого века, когда была снята с вооружения в большинстве стран-эксплуатантов. Так, на Родине о ней не забывают и сегодня: легендарная винтовка является частью церемониального оружия для рот почётного караула. Конечно, из них уже не стреляют, но в руках солдат её увидеть можно. Отдельную популярность она завоевала у любителей оружия и коллекционеров.6. Т-34Советский танк Т-34 по праву считается одним из лучших танков времен Второй мировой войны, причём залогом этой популярности была его технологичность и сравнительная простота производства. Во второй половине прошлого века танк был на пике экспортных поставок - его в разное время получили армии десятков стран мира, в том числе Куба, Вьетнам, КНДР, Йемен, Болгария, Египет. Довольно популярной была и самоходная установка Су-100, которая была создана на основе Т-34.Т-34 и Су-100 стали участниками многих вооруженных конфликтов - от корейской войны и заканчивая гражданской войной в Югославии в девяностых годах. Особенную популярность они получили и на Ближнем Востоке. Причём такую, что встречаются и в последние годы. Например, Т-34 в 2019 году подбили во время боёв в Йемене. И учитывая, сколько в том регионе ещё находится легендарных советских танков, их боевой путь может продолжаться и в будущем.7. Stewart/ShermanДва известных американских танка - легкий М3 Stewart и средний М4 Sherman - времён Второй мировой приобрели свою популярность как важные составляющие борьбы союзников со странами гитлеровской коалиции. Они находились в составе британских, канадских подразделений, войске Свободной Франции, Красной армии. Их актуальность, как и в случае с Т-34, объяснялась технологичностью простотой производства.Всего их было построено несколько десятков тысяч экземпляров, которые поставлялись в ряд государств, где они оставались на вооружении до недавнего времени. Дольше всего эти танки оставались в строю армии Парагвая, которые были получены из Бразилии, Аргентины и США. Последней информацией об этом было списание трех последних машин М4 Sherman, а вот о М3 Stewart таких данных нет, значит, они по-прежнему остаются на боевом посту.8. Бронетранспортеры М2/М3Другим долгожителем среди американских военных машин были полугусеничные бронетранспортеры, которые в США изготовлялись под разными индексами М2 и М3. Они активно применялись армиями союзников, а также они поставлялись по ленд-лизу в советскую армию которые, а это значит, что они приняли участие практически во всех театрах боевых действий в Европе и Азии.После окончания Второй мировой войны, эти машины использовались в ходе корейской войны, арабо-израильских войн, вьетнамской войне и многих других вооруженных конфликтах. А по состоянию на двадцать первый век они оставались на вооружении в армиях Перу и Парагвая, правда, точных сведений относительно количества находящихся в строю американских полугусеничных бронированных машин, в открытом доступе нет.9. Пулемет ДШКСоветский крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина или ДШК был разработан накануне Второй мировой войны, в 1938 году, на вооружение был принят в 1939 году. Соответственно, он активно применялся во время Великой Отечественной войны, однако и после этого продолжал занимать позицию основного советского и тяжелого пулемета.После развала Советского Союза он продолжал оставаться на вооружении армии России, отметившись, например, в ходе конфликта в Чечне. Сегодня в российских войсках его постепенно вытесняют более современные модели, однако в ряде вооруженных конфликтов его можно встретить и сегодня.