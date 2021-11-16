Особенности VDS с тестовым периодом

Роман Иванов

Каждый владелец сайта должен чрезвычайно внимательно относиться к выбору хостинга, поскольку от этого напрямую зависит работа электронного ресурса, а также успехи его дальнейшего развития. К числу наиболее востребованных услуг относится аренда VDS/VPS хостинга, где можно получить удобное администрирование электронным ресурсам, а также надежную защиту от сбоев и попыток хакерского взлома.

В этом отношении особый интерес представляет собой тестовый период, в ходе которого клиент может протестировать систему и найти для себя наиболее подходящий вариант аренды.





В чем особенности VDS с тестовым периодом?

Любой VDS (Virtual Dedicated Server) представляет собой услугу виртуального выделенного сервера, при которой клиенту выделяется отельная машина с полными административными правами. Это дает возможность устанавливать на сервер любое программное обеспечение, в зависимости от сложности web-ресурса и его назначения.

Примечательно, что VDS с тестовым периодом дает возможность протестировать систему и увидеть, насколько такой хостинг подходит конкретному заказчику. При этом именно Virtual Dedicated Server дает возможность полностью контролировать операционную систему, а также гибко подходить к регулировке уровня производительности. Важно также добавить, что такая система максимально возможным образом оптимизирует работу web-проектов, делая ее управление удобным и функциональным.

Главные преимущества VDS с тестовым периодом

Гибкая система настройки, где можно выбрать операционную систему и ее особенности;

Возможность в любой момент выполнить апгрейд, дополнив мощность для ОЗУ, заменив процессор, увеличив объем жесткого диска и так далее;

Предоставление со стороны администратора системы полноценного root-доступа, а также возможность настройки Virtual Dedicated Server под потребности конкретного заказчика;

Инсталляция программного обеспечения любой сложности;

Защита данных от порчи, несанкционированного копирования, уничтожения и искажения путем многоуровневой защиты и установки антивирусного ПО.

Стоит отметить, что при заключении договора на аренду VDS с тестовым периодом клиент получает возможность протестировать систему бесплатно в течение 5-14 дней, чего зачастую вполне достаточно для оценки ее работы.

Выводы

Собираясь арендовать виртуальный выделенный сервер, лучше всего воспользоваться услугой тестового периода, что позволит лучше понять работу системы и определится, насколько она подходит с учетом требуемых задач.