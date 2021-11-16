От всех бед: 5 женских оберегов, которые поместятся в сумочку

Вадим Карасев

Справиться со стрессом, защитить себя от негатива и найти путь к процветанию испокон веков помогали обереги. С их помощью женщины укрепляли свою энергетику и ставили сильную защиту от тех, кто может навредить и причинить зло.

Существуют обереги, предназначенные для мужчин и женщин, и если первые в силу своей природы менее чувствительны к энергетике пространства, то прекрасный пол интуитивно чувствует угрозу, даже если она неосязаема. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с простыми оберегами и талисманами, которые поместятся в сумочку и помогут оградиться от бед и проблем.

Кукла-оберег. Испокон веков девушки мастерили обереги для того, чтобы защититься от проблем. Существует оберег, названный «Вертушка», который помогает принимать здравые решения, находить верные решения сложных задач и не идти на поводу и манипуляторов. Такой оберег, положенный в сумочку, станет отличным подспорьем для тех, кто знает о своей изменчивой натуре.

Булавка. Самый, пожалуй, распространенный оберег, с помощью которого можно запросто оградить себя от негативного влияния. Булавку можно украсить бусинами и заговорить, чтобы никто не мог навредить планам, наслать порчу или сглаз, а также повлиять на принятие важных решений.

Руны. Рунические ставы помогают преодолевать трудности, и такой оберег пригодится бизнес-леди для борьбы с конкурентами и завистниками. Энергетика рун защитит от предательства, поможет принимать верные решения и не идти на поводу у чужого мнения.

Лунница. Еще один оберег, способный защитить женское счастье и красоту. Его можно носить не только в сумочке, но и на шее, пряча от посторонних глаз. Оберег в виде изображения Луны благотворно влияет на женскую энергетику, надолго сохраняя красоту и молодость, оберегает от зла и невзгод.

Кошелек. Правильно выбранный кошелек станет настоящим талисманом везения и не позволит деньгам утекать сквозь пальцы. Положив в сумочку кошелек, купленный по всем правилам, поможет быстро накопить на нужную вещь, найти хороший заработок и не расставаться с деньгами на волне эмоций.