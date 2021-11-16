Outriders получает новый контент бесплатно уже завтра – обновление New Horizon





Разработчики Outriders сообщили, что игра получает первое крупное бесплатное обновление, которое называется New Horizon. Оно выходит уже 16 ноября, завтра, и в нем игроков ждет огромное количество нового контента.

В New Horizon игра Outriders серьезно преобразится, плюс в нее добавят новый контент. Вот что ждет игроков:

Четыре новые экспедиции с мини-историями.Экспедиции теперь будут проходить без таймера (при желании, его можно будет включить).Око бури теперь дает выбор между тремя легендарными предметами по завершении.Совершенно новая функция трансмогрификации.Улучшены навыки и экипировка игроков для всех четырех классов Outriders.В честь выхода New Horizon каждый игрок, который войдет в игру на этой неделе (как новый, так и вернувшийся), получит бесплатную легендарную броню.

И это далеко не все изменения – ниже можно видеть трейлер обновления New Horizon.

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Разработчики также анонсировали крупное обновление Worldslayer Tease на 2022 год.

Напомним, что игра Outriders доступна в подписке Game Pass – на Xbox и PC.