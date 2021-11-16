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Певица Слава боится разговаривать с дочерью о сексе

Певица Слава боится разговаривать с дочерью о сексе
Певице Славе страшно даже подумать, что ее дочь занимается сексом.   Артистка в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что не разговаривает со своей старшей дочерью Александрой Морозовой на тему секса. «Мне с Сашей никогда не хотелось дружить. Я как отец для нее. Меня прямо жгло изнутри. Мне было неприятно, когда представляла, что кто-то мог к ней прикоснуться», сказала Певица Слава.
Дочка певицы Славы Как отметила Слава, ее старшей наследнице уже 22 года. «Мы не затрагиваем сексуальную тему. Вот это я никак не могу перейти. У нас есть определенная дружба. Но я, скорее, не друг, а родитель для своих дочерей. Я очень сопереживаю за них. Я думаю, что девочки должны сами ошибаться, на своем опыте», — заявила певица Слава. Напомним, что у Славы две дочери от разных мужчин. Исполнительница живет гражданским браком с бизнесменом Анатолием Данилицким.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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