Покупатели Halo Infinite Elite Series 2 получили легендарный амулет для Halo Infinite





К скорому официальному релизу Halo Infinite игроки получили возможность купить не только игровую приставку в стиле игры, но и уникальный элитный геймпад Halo Infinite Elite Series 2.

Игроков, которые обзавелись новым контроллером Halo Infinite Elite Series 2, ждет приятный бонус в мультиплеере игры Halo Infinite. Они могут активировать код, который идет в комплекте с геймпадом, чтобы получить легендарный амулет Perfect Control в игре. Ниже на фото можно видеть, как выглядит этот амулет в самой игре.

For those who received their Halo Infinite Elite Series 2 controller today, don’t forget to redeem your code for the “Perfect Control” legendary charm! pic.twitter.com/mcvW2nMD7I — James Shields (@shieldsjames) November 16, 2021



Обратите внимание, что код на амулет для Halo Infinite, который идет в комплекте с Halo Infinite Elite Series 2, нужно активировать не через магазин Microsoft Store, а через Halo Waypoint (о чем на нем написано, но не все игроки это замечают).