Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Поправки "Единой России" к бюджету предусматривают субвенции на жилье инвалидам и развитие автодорог

Поправки "Единой России" к бюджету предусматривают субвенции на жилье инвалидам и развитие автодорог

Поправки "Единой России" к бюджету предусматривают субвенции на жилье инвалидам и развитие автодорог

Ко второму чтению федерального бюджета на 2022–2024 годы "Единая Россия" внесла поправки, предусматривающие выделение средств на жилье для инвалидов, развитие автодорог и капитальный ремонт высших учебных заведений. Об этом заявил журналистам глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Эти средства позволят решить проблему обеспечения жильем 10 тыс. инвалидов. Эти средства преломляются в конкретное жилье для конкретных людей", — сказал Макаров. Важнейшим вопросом является также система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, и "сегодня у нас уже ряд регионов такую систему использует", указал Макаров.

"Поправки "Единой России" позволяют увеличить количество регионов, которые создадут эту систему, и это будет уже 31 регион страны", — отметил парламентарий.

В партии также предложили выделить около 7 млрд рублей на обеспечение антивирусными лекарственными препаратами инфицированных ВИЧ. По словам Макарова, "средства на эти вопросы также выделяются в этих поправках". Также средства будут выделены на увеличение заготовки донорской крови, предлагается увеличить финансирование капитального ремонта вузов на 3 млрд рублей ежегодно.

Другие поправки коснутся содействия молодежной занятости, создания физкультурно-оздоровительных комплексов, субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок. На развитие региональных автомобильных дорог предлагается дополнительно ежегодно выделять еще 20 млрд рублей. Таким образом, на региональные автомобильные дороги выделяется ежегодно 50 млрд рублей. 

"Теперь это не разовые средства, а эти средств будут выделяться на эти цели ежегодно", — сказал Макаров. По программе комплексного развития сельских территорий увеличение финансирования превысит 4 млрд рублей, добавил он.

"Поправками решаются задачи поддержки экономики в сложный период пандемии, задачи поддержки бизнеса и дополнительной социальной поддержки граждан", — резюмировал председатель бюджетного комитета Госдумы.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Мужчина 40 лет прожил в одиночестве у «Озера смерти» и рассказал почему стал избегать людей
Мужчина 40 лет прожил в одиночестве у «Озера смерти» и рассказал
Бывшая девушка Саймона Бейкера отрицает, что актер расстался с ней из-за ее участия в митинге антипрививочников
Бывшая девушка Саймона Бейкера отрицает, что актер расстался с ней
Поправки "Единой России" к бюджету предусматривают субвенции на жилье инвалидам и развитие автодорог
Поправки "Единой России" к бюджету предусматривают
Приметы и обычаи на день Анны Холодной: что можно и что нельзя делать 16 ноября 2021 года
Приметы и обычаи на день Анны Холодной: что можно и что нельзя делать
Все 37 новинок с FPS Boost работают в 60 FPS и на Xbox Series X и на Xbox Series S
Все 37 новинок с FPS Boost работают в 60 FPS и на Xbox Series X и на
Игроки массово жалуются на систему прогресса в мультиплеере Halo Infinite
Игроки массово жалуются на систему прогресса в мультиплеере Halo
Уникальный геймпад к 20-летию Xbox доступен для покупки в России
Уникальный геймпад к 20-летию Xbox доступен для покупки в России
Как получить DeLorean практически бесплатно в Forza Horizon 5
Как получить DeLorean практически бесплатно в Forza Horizon 5
Новогодняя нумерология: считаем код успеха на 2022 год
Новогодняя нумерология: считаем код успеха на 2022 год
Разрушаем популярные стереотипы о Раках
Разрушаем популярные стереотипы о Раках
Крупное дополнение Norse Lands уже доступно для Kingdom Two Crowns
Крупное дополнение Norse Lands уже доступно для Kingdom Two Crowns
Путин поручил приравнять товары из ДНР и ЛНР к российским
Путин поручил приравнять товары из ДНР и ЛНР к российским

Топ на сегодня

Волочкову выселили из отеля из-за неадекватного поведения
Волочкову выселили из отеля из-за неадекватного поведения
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
В Китае чиновник лишился должности за сотрудничество с майнерами
В Китае чиновник лишился должности за сотрудничество с майнерами
В Счетной палате РФ заявили об ограниченности криптовалют как платежного средства
В Счетной палате РФ заявили об ограниченности криптовалют как

Еще по теме

К проекту федерального бюджета поступило более 500 поправок
Макаров: ко второму чтению в федеральном бюджете увеличат финансирование ряда соцпроектов
На реализацию регионами майских указов в бюджете заложено 800 млрд рублей, заявил Макаров
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ряд оборонных поправок