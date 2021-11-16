Поправки "Единой России" к бюджету предусматривают субвенции на жилье инвалидам и развитие автодорог

Вадим Карасев

Ко второму чтению федерального бюджета на 2022–2024 годы "Единая Россия" внесла поправки, предусматривающие выделение средств на жилье для инвалидов, развитие автодорог и капитальный ремонт высших учебных заведений. Об этом заявил журналистам глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Эти средства позволят решить проблему обеспечения жильем 10 тыс. инвалидов. Эти средства преломляются в конкретное жилье для конкретных людей", — сказал Макаров. Важнейшим вопросом является также система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, и "сегодня у нас уже ряд регионов такую систему использует", указал Макаров.

"Поправки "Единой России" позволяют увеличить количество регионов, которые создадут эту систему, и это будет уже 31 регион страны", — отметил парламентарий.

В партии также предложили выделить около 7 млрд рублей на обеспечение антивирусными лекарственными препаратами инфицированных ВИЧ. По словам Макарова, "средства на эти вопросы также выделяются в этих поправках". Также средства будут выделены на увеличение заготовки донорской крови, предлагается увеличить финансирование капитального ремонта вузов на 3 млрд рублей ежегодно.

Другие поправки коснутся содействия молодежной занятости, создания физкультурно-оздоровительных комплексов, субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок. На развитие региональных автомобильных дорог предлагается дополнительно ежегодно выделять еще 20 млрд рублей. Таким образом, на региональные автомобильные дороги выделяется ежегодно 50 млрд рублей.

"Теперь это не разовые средства, а эти средств будут выделяться на эти цели ежегодно", — сказал Макаров. По программе комплексного развития сельских территорий увеличение финансирования превысит 4 млрд рублей, добавил он.

"Поправками решаются задачи поддержки экономики в сложный период пандемии, задачи поддержки бизнеса и дополнительной социальной поддержки граждан", — резюмировал председатель бюджетного комитета Госдумы.

